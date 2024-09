David Faitelson arremete contra José Ramón Fernández: "yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir…"

La muerte de André Marín paralizó al mundo del periodismo deportivo en México. Después de que David Faitelson diera la noticia a primera hora, clubes de fútbol y compañeros de trabajo le mandaron un emotivo mensaje de despedida para uno de los que fuera considerado de los mejores de la crónica deportiva del país. David fue uno de los que se mostró más afectados, mientras que José Ramón Fernández no fue tan efusivo en su mensaje.

Se tiene que recordar que Joserra fue el mentor de Faitelson y de André Marín, por lo que el ahora colaborador de TUDN decidió arremeter contra el que fuera su compañero y amigo por más de dos décadas. En la declaración que dejó en redes sociales que iba a decir todo lo que sabía sobre el tema. Se tiene que recordar que André y José Ramón se distanciaron cuando Fernández dejó la televisora del Ajusco para comenzar su carrera en la televisión de paga.

André y David comenzaron juntos en TV Azteca (X: juanpochabal)

El mensaje de David Faitelson contra José Ramón Fernández

David fue uno de los que se mostró más afectado tras la muerte de uno de los primero amigos que tuvo cuando comenzó su carrera en el periodismo deportivo. Un claro ejemplo de esto fue el mensaje que dejó en YouTube donde habla sobre la última conversación que tuvo con el hijo de Marín. Este sentir hizo que se enfureciera al escuchar las palabras de José Ramón.

David dejó claro que, a diferencia de André, el no se iba a quedar callado e iba a revelar todo lo que sabía. Faitelson tenía claro que el pasado lunes era un día de respeto para la memoria de André y para toda su familia, por lo que no entendía las declaraciones de David.

""Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir...", escribió David en su cuenta de X.

El mensaje de David Faitelson contra José Ramón Fernández (X: davidfaitelson_)

Las palabras de José Ramón que enfurecieron David Faitelson

José Ramón contestó una llamada por parte de Récord donde se habló sobre la llegada de André Marín a la televisora de Chapultepec. El mítico periodista deportivo no tuvo reparos en decir que la llegada de Marín a TUDN estuvo acompañada de una decisión donde se querían aprovechar de la enfermedad de Marín Puig.

"Alguien aprovechó su enfermedad para hacerse... Me dolió mucho, pero bueno. Yo cuando lo vi en Televisa dije: 'ojalá se componga, ojalá esté bien. No lo veía bien del todo, pero... me di cuenta porque usaba una mascarilla para protegerse de la respiración, le costaba trabajo. El tenía que haber descansado, a lo mejor dejar de trabajar un buen tiempo... hasta que los doctores le dieran de alta, pero quiso trabajar y gente con mala hazaña se encargó de llevarlo. Televisa lo contrató y tuvo que dejarlo salir y ve lo que sucedió. André ya no podía luchar más, pero estaba muy dañado internamente", dijo José Ramón en entrevista para Récord.

Ahora queda esperar que Faitelson aparezca en redes sociales o alguno de sus canales de difusión para revelar todo lo que tiene que decir sobre el tema de la llegada de André a Televisa y de paso arremeter contra José Ramón. Se tiene que recordar que las más de dos décadas trabajando de la mano con Fernández lo deja con mucha información por revelar.

