K-Dramas: Estas son todas las series coreanos que llegarán a Netflix en octubre

Falta poco para que empiece el mes de octubre, por lo que si eres un amante de los K-Dramas debes conocer cuáles son todas las series coreanas que se estrenarán ese mes en la plataforma de streaming Netflix, ya que llegarán muchas historias, las cuales podrás disfrutar solo o en compañía de amigos o familia.

¿Cuáles son todas las series coreanos que llegarán a Netflix en octubre?

"Uprising"

Género: Drama, Histórico, Bélico

Episodios: 12

País: Corea del Sur

El próximo mes, la plataforma de streaming Netflix traerá "Uprising", una serie coreana original de dirigida por Kim Sang-man y escrita por Shin Chul, la cual se podrás disfrutar a partir del 11 de octubre tras estrenarse en el Festival Internacional de Cine de Busan, donde llegará el 2 de octubre.

Este K-Drama, ambientado durante la dinastía Joseon, sigue la vida de un esclavo, interpretado por Gang Dong-won, que es un experto en artes marciales, y su amigo de la infancia, interpretado por Park Jeong-min, que se ha convertido en el heredero de una de las familias más ricas y poderosas. Sin embargo, dejarán su amistad atrás para convertirse en enemigos, pues se enfrentarán a muerte.

Sigue leyendo:

K-Dramas: Cinco doramas coreanos de romance escolar para ver cuando haces tu tarea

"Uprising" es un K-Drama histórico. (Créditos: Netflix)

Actualmente, el tráiler de "Uprising" ya se encuentra disponible en el canal oficial de Netflix, por lo que si deseas conocer más sobre este drama histórico con tintes de thriller no debes dejar de verlo.

“A Virtuous Business”

Género: Negocios, Comedia, Vida

Episodios: 14

País: Corea del Sur

Aunque no se ha confirmado totalmente la fecha de llegada de este K-Drama a la plataforma, se cree que “A Virtuous Business” llegaría a Netflix el próximo 12 de octubre. Dirigido por Jo Woong y escrita por Choi Bo Rim, esta serie coreana es un remake del popular programa de televisión británica “Brief Encounters”, el cual es conocido por ser protagonizado por cuatro mujeres.

Sigue leyendo:

Esta es la serie coreana de zombies que puedes ver en Netflix y tiene solamente seis episodios

“A Virtuous Business” es una serie de comedia muy peculiar. (Créditos: Netflix)

De hecho, “A Virtuous Business” no será la excepción, ya que trata de cuatro mujeres de diferentes edades que se dedican a vender productos para adultos de puerta en puerta en un pueblo donde aún era tabú hablar de sexo, pues está ambientada en la década de los noventa.

Kim So Yeon como Han Jung Sook.Yun Woo Jin como Kim Do Hyun, Kim Sung Ryung como Oh Geum Hee. Kim Sun Young como Seo Young Bok y Lee Se Hee como Lee Joo Ri, esta serie de comedia promete ser una de las mejores, por lo que no te la puedes perder.

Sigue leyendo:

La narcoserie coreana basada en hechos reales que tiene seis episodios y puedes ver en Netflix