Esta es la serie coreana de zombies que puedes ver en Netflix y tiene solamente seis episodios

En Netflix podemos encontrar toda clase de contenido, pero sin duda las series coreanas han ganado mucha popularidad, pues suelen ofrecer temáticas sumamente originales y diferentes a las que hemos visto anteriormente. De hecho, son excelentes haciendo producciones de zombies y recientemente "Black Knight" se ha posicionado como una de las preferidas en la plataforma, ya que está llena de acción y ficción.

Aunque "Black Knight" no ha logrado alcanzar gran fama como otras producciones coreanas, sin duda es una de las mejores que han llegado a Netflix, pues está protagonizada por el actor coreano Kim Woo Bin, quien ha ganado fama por su trabajo en series como "To the Beautiful You" o "The Heirs".

(Créditos: Netflix)

¿De qué trata la serie coreana de Netflix "Black Knight"?

Ambientada en el año 2071, la serie coreana "Black Knight" muestra un planeta Tierra que ha quedado devastado por la contaminación atmosférica, reduciendo la población a solo el 1% y estableciendo una rigurosa jerarquía social. Con el aire tóxico, todos los sobrevivientes están obligados a usar máscaras al salir y la vida cotidiana gira en torno a un servicio de entrega esencial. En esta nueva realidad, los repartidores, llamados "caballeros", tienen la doble función de entregar los paquetes y protegerlos de los ladrones.

(Créditos: Netflix)

5-8, interpretado por el actor Kim Woo Bin, es un caballero de renombre, conocido por su destreza excepcional en el combate físico. Su destino se cruza con el de Yoon Sa Wol, quien es interpretado por Kang Yoo Suk, un refugiado decidido a convertirse en caballero. Con el respaldo de la oficial Seol A, interpretado por Esom, 5-8 toma bajo su tutela a Sa Wol, entrenándolo y guiándolo hacia la realización de su ambicioso sueño.

¿Qué más debo saber sobre la serie coreana de Netflix "Black Knight"?

La serie coreana de acción "Black Knight" está basada en el web-comic "Taekbaegisa” de Lee Yoon Kyun, el cual fue publicado del 25 de diciembre de 2016 al 5 de agosto de 2019 a través de Toomics. Actualmente hay solo seis episodios, pero se espera que salga una segunda temporada, aunque esto no ha sido confirmado por Netflix.

Protagonistas: Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang You-seok

Creado por: Cho Ui-seok, Shin Yeon-ju, Kim Hyun-deok

Género: Acción, Ciencia Ficción

Episodios: 6

Cadena: Netflix

Periodo de emisión: 12-Mayo-2023

