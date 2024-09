Muere Peter Renaday, el actor encargado de darle voz al Maestro Splinter en las "Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes"

Es innegable que las caricaturas formaron una parte muy importante en la vida de millones de personas y muchas veces olvidamos que detrás de esos emblemáticos personajes existen actores y actrices que prestan su voz para darle vida a nuestras protagonistas favoritas.

Por ello, el mundo del doblaje y la animación se encuentran conmocionados al conocer la muerte de Peter Renaday, conocido por su icónica interpretación como la voz del Maestro Splinter en la serie animada "Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes" ("Teenage Mutant Ninja Turtles").

La triste noticia ha causado un luto mundial y fue confirmada por el medio TMZ, en donde se reveló que el actor de doblaje murió a la edad de 89 años el pasado domingo 8 de septiembre. Es así como miles de fans alrededor de todo el mundo han expresado su pesar al recordar que su icónica interpretación fue motivo de risas y diversión para todas aquellas personas que aprendieron del Maestro Splinter en esta serie animada.

¿De qué murió Peter Renaday, voz del Maestro Splinter?

Según la información revelada por el medio internacional, Peter Renaday fue encontrado sin vida el pasado domingo dentro de su hogar en Burbank, California, luego de un "control de asistencia social" realizado por las autoridades locales. Su fallecimiento ha sido catalogado como natural, sin indicios de ser tratado como un caso médico forense, según informaron las autoridades locales y hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado.

La muerte de Peter Renaday ha dejado un vacío en la industria del entretenimiento, pero su legado perdurará a través de los personajes que ayudó a crear y las historias que contó con su distintiva voz, por lo que las y los fans de todas partes del mundo se han unido para rendir homenaje a un hombre cuya voz ha acompañado a generaciones. Con su partida, se cierra un capítulo importante en la historia del doblaje, pero su legado vivirá para siempre en las mentes de aquellas personas que crecieron escuchándolo.

Además, su presencia en los parques temáticos de Disney, un lugar que recibe millones de visitantes cada año, permitió que su voz llegara a audiencias globales.

Y es que Peter Renaday, nacido como Pierre Laurent Renoudet el 9 de junio de 1935 en New Iberia, Luisiana, fue una figura clave en el ámbito del doblaje durante las últimas décadas del siglo XX. Su carrera se extendió a lo largo de más de 50 años, participando en series animadas, películas, videojuegos, e incluso prestando su voz a icónicas atracciones de los parques temáticos de Disney.

Renaday se convirtió en un nombre familiar a finales de la década de 1980 cuando fue elegido para darle vida a Splinter, el mentor de las cuatro tortugas mutantes, en la popular serie animada "Teenage Mutant Ninja Turtles" que se emitió desde 1987 hasta 1996. Su interpretación del sabio maestro fue fundamental para definir el tono de la serie y dejó una huella imborrable en los corazones de las y los fans de la franquicia, que rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural global.

Además de su papel en la serie animada, Renaday retomó el personaje de Splinter para el espectáculo en vivo "TMNT: Coming Out of Their Shells", una producción que fue grabada en el famoso Radio City Music Hall de Nueva York y lanzada en formato VHS en 1990. Este espectáculo permitió a Renaday demostrar una vez más su capacidad para dar vida a un personaje querido y establecerse como una figura clave en el éxito continuado de las Tortugas Ninja.

Según el sitio especializado Rotten Tomatoes, Renaday continuó obteniendo pequeños papeles en diversas películas de Disney, como The One and Only, Genuine, Original Family Band y The Computer Wore Tennis Shoes.

De Disney a las Tortugas Ninja

Aunque Renaday es principalmente recordado por su trabajo en "Teenage Mutant Ninja Turtles", su influencia en el mundo del entretenimiento comenzó mucho antes y su relación con Disney fue uno de los pilares de su carrera. Trabajó durante décadas como actor de doblaje en diversas atracciones de los parques temáticos de la compañía, destacándose como la voz de Abraham Lincoln en la atracción "The Hall of Presidents" y de personajes como Henry y Max en el espectáculo "Country Bear Jamboree", ambas ubicadas en Magic Kingdom de Walt Disney World en Orlando, Florida. También dio voz al Capitán Nemo en la atracción "20.000 Leguas de Viaje Submarino" en el mismo parque y fue el narrador en "Las Muchas Aventuras de Winnie the Pooh" en Disneyland.

Además de su participación en películas y programas animados, Peter Renaday también tuvo una presencia destacada en el mundo de los videojuegos y en otras franquicias animadas. Fue parte del elenco de actores que contribuyó con su voz en las series animadas de "Transformers", "Batman", "Superman" y otros programas exitosos durante las décadas de 1980 y 1990. En el ámbito de los videojuegos, su voz resonó en títulos como "Star Wars: Knights of the Old Republic II" y "The Elder Scrolls V: Skyrim", aportando su característico estilo a personajes dentro de universos de fantasía y ciencia ficción que continúan siendo relevantes para las nuevas generaciones.

Es así como Peter Renaday comenzó su carrera como actor de doblaje en la década de 1960, cuando la industria del entretenimiento animado y los parques temáticos experimentaban una expansión sin precedentes. A lo largo de su carrera, se destacó por su capacidad de adaptarse a diversos géneros, ya sea en producciones de ciencia ficción, acción o comedia.