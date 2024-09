Muere la abuelita Martha, la mujer que conquistó el corazón de todo TikTok, así la despiden sus millones de "nietos"

Las redes sociales están de luto tras el anuncio de la muerte de la abuelita Martha, una mujer de la tercera edad que desde hace años se ganó el cariño y respeto en plataformas como YouTube y TikTok con sus videos divertidos y que le sacaron sonrisas a millones de personas. Tan sólo en la plataforma china tenía más de 5 millones de seguidores y 139 mil 500 millones de me gustas por sus locuras y aventuras. Hoy sus "nietos" del Internet la despiden con mucho dolor.

Fue la propia familia de la influencer que conquistó el corazón de todo TikTok quien confirmó la lamentable noticia con una foto en blanco y negro de la abuelita Martha a la que añadieron un desgarrador mensaje que le sacó lágrimas a muchos. "Descansa en paz", de lee al inicio del texto que acompaña el retrato en el que la mujer sostenía muy sonriente su placa de YouTube tras haber superado los 100 mil suscriptores.

Luego de la confirmación de la familia, los millones se seguidores de la creadora de contenido dejaron comentarios para desearle pronta resignación a sus seres queridos, así como dejarle unas últimas palabras por el tiempo que le dedicó a las redes sociales, donde siempre dejó enormes sonrisas y hasta consejos. Cabe destacar que mujer mexicana se había mantenido un poco alejada de las redes y su último video en TikTok fue el 28 de julio de 2024.

Así fue como apareció en su último video de TikTok. (Foto: @abuelitasmartha)

Muere la tiktoker "la abuelita Martha"; familia confirma la noticia con desgarradoras palabras

Max, el nieto de la creadora de contenido, compartió desde la cuenta oficial de Martha un mensaje revelando que la mujer falleció el pasado 9 de septiembre, aunque hasta el momento no se conocen más detalles como la causa de muerte o sus servicios funerarios; sin embargo, le dedicó unas palabras a sus 5.2 millones de seguidores de TikTok en las que recordó que la alegría de su familiar hizo reír a muchos.

"Vuela alto Martha. Llenaste el corazón de alegría de millones de personas a lo largo del mundo, compartiste alegría, consejos; tus ocurrencias animaron a más de uno, hoy 9 de septiembre de 2024 lloramos tu pérdida, pero tú vivirás siempre en nuestros corazones, los millones de nietos que tienes te recordaremos con amor y cariño. Te amo abuela, atte. Max", se lee en el mensaje.

Su familia confirmó la triste noticia en redes sociales. (Foto: TikTok @abuelitasmartha)

Luego de la triste noticia, los seguidores de la mujer le dieron el último adiós y dedicaron hermosas palabras para la familia. "Díganme que es mentira", "que descanse en paz abuelita Martha", "qué dolor me da esta noticia", "siempre en mi corazón abuelita Martha", "estoy en shock, no es mi familia pero la sigo hace años y me alegra la pandemia", escribieron los internautas y sus "nietos", entre ellos algunos famosos como Dashia Wezka.