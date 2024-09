Michael Keaton afirma que Marvel y DC existen gracias al Batman de Tim Burton: "lo cambió todo"

Uno de los actores más emblemáticos en el mundo del cine es, sin duda alguna, Michael Keaton y es que después de estar fuera de las pantallas grandes por varios años, el actor regresa como protagonista de "Beetlejuice 2". Esta es una de las cintas más esperadas para las y los cinéfilos amantes del cine noventero, pues en ella podremos ver la secuela de una historia que no aburre y que se ha convertido en parte del cine de culto.

Y aunque Michael Keaton es conocido por tener una carrera llena de papeles emblemáticos que incluyen al temido Beetlejuice, uno de los momentos más destacados en la trayectoria del querido actor de Hollywood fue su interpretación de Batman bajo la dirección de Tim Burton en la película de 1989.

Además de ser un personaje emblemático en las películas de superhéroes, recientemente Keaton compartió algunas reflexiones profundas sobre la influencia de Burton en el cine de superhéroes, destacando cómo la peculiar visión del director allanó el camino para las franquicias cinematográficas de Marvel y DC que hoy dominan las taquillas globales.

Sin Tim Burton no existiría el cine de superhéroes, afirma Michael Keaton

Y es que aunque ésto parezca una afirmación precipitada, es una realidad que antes de la llegada de "Batman" (1989), las películas de superhéroes rara vez se tomaban en serio por la industria cinematográfica; si bien personajes icónicos como Superman habían tenido su lugar en la pantalla, las producciones a menudo se caracterizaban por efectos especiales básicos y un tono que llegaba a ser humorístico, más enfocado en el entretenimiento familiar que en una narrativa compleja.

Pero la producción de Tim Burton cambió radicalmente esta percepción, pues "Batman" llegó en una época en la que el personaje no era visto como un ícono oscuro y torturado ya que en las décadas anteriores, el público aún tenía en mente la serie televisiva de los años 60 protagonizada por Adam West, donde el personaje tenía un tono exagerado y gracioso.

Estas declaraciones han resonado en la industria, haciendo eco entre críticos y fanáticos que reconocen la influencia de Batman en la evolución del género.

Fotografía: Instagram/@timburton

Es así como Burton, en lugar de seguir esa línea, ofreció una reinterpretación del personaje, con una versión sombría y gótica del que no solo redefinió a Batman, sino también la manera en la que las películas de superhéroes podían contar historias. Fue a través de una entrevista reciente en donde Keaton afirmó que la película de 1989 fue un verdadero punto de inflexión en la industria del cine y elogió a Burton por haber dado un salto audaz al desafiar las normas de Hollywood.

De acuerdo con el actor, la interpretación oscura y psicológicamente compleja de Batman permitió a las y los cineastas explorar nuevas dimensiones de los personajes de cómic, mucho más profundas y emocionalmente ricas de lo que se había hecho antes. Y según Keaton, esta película fue el catalizador que inspiró a futuros directores y productores a construir mundos más serios y elaborados.

Igualmente, Michael Keaton explicó que sin la visión artística y arriesgada de Burton, es posible que no hubiera el mismo éxito y popularidad en las franquicias cinematográficas de Marvel y DC que conocemos hoy. “No necesariamente debería decir esto, pero hay una gran posibilidad de que no haya Universo Marvel y no haya Universo DC, sin Tim Burton”, afirmó el actor de manera contundente.



Fotografía: "Batman", 1989.

La influencia de Tim Burton en el cine de superhéroes moderno

Además de esto, la llegada de "Batman" en 1989 no solo fue un éxito comercial, sino que también marcó un antes y un después en el tratamiento de los personajes de cómic en la gran pantalla, pues hasta ese momento, pocas personas se habían atrevido a darle un tono más oscuro y serio a las historias de superhéroes.

De la misma forma, la estética visual de Burton fue un componente crucial en el éxito de la película y es que Gotham City, como fue concebida por el director, se convirtió en una ciudad gótica y opresiva, un personaje más en la historia, lo que ofreció una atmósfera totalmente nueva para las audiencias acostumbradas a ver paisajes más brillantes y caricaturescos.

Es así como el impacto de "Batman" se extiende más allá del universo de DC ya que el enfoque de Burton en el desarrollo de personajes tridimensionales y oscuros, junto con una trama rica y detallada, ayudó a influir en el tipo de historias que ahora son la base del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y el Universo Extendido de DC (DCEU).

En lugar de ser simples producciones orientadas al entretenimiento familiar, comenzaron a explorarse como formas serias de narrativa cinematográfica, abriendo la puerta para adaptaciones más adultas y complejas, tanto en tono como en contenido.

Fotografía: Pinterest/Jm Flyer.

A lo largo de los últimos 20 años, los estudios han construido vastos universos interconectados que han cautivado a las audiencias globales. El MCU, en particular, ha logrado mezclar comedia, acción y drama con un enfoque que recuerda el equilibrio que Burton logró entre la oscuridad de Gotham y el carisma de personajes como Batman y el Joker. Y aunque las películas de Marvel suelen tener un tono más ligero que las adaptaciones de DC, el impacto de Burton se puede ver en la manera en que los cineastas contemporáneos toman en serio tanto a los personajes como a las historias que cuentan.

¿Dónde ver la película de Batman dirigida por Tim Burton?

Para aquellas personas que quieran revivir la magia de las dos películas de Batman dirigidas por Tim Burton, están disponibles en la plataforma de streaming Max. Tanto "Batman" (1989) como "Batman Returns" (1992) son consideradas piezas clave del cine de superhéroes, no solo por la actuación de Keaton, sino también por el estilo único y distintivo que Burton trajo a estas producciones.

Estas dos películas, aunque diferentes en tono de las versiones más recientes de Batman, continúan siendo influyentes y mantienen su estatus de culto entre los fanáticos del género.

Fotografía: Pinterest/Elvis.

En "Batman" (1989), el público fue testigo del enfrentamiento entre Batman y el Joker, interpretado por Jack Nicholson, cuya actuación sigue siendo una de las más aclamadas en la historia del cine. Por otro lado, en "Batman Returns" (1992), Burton profundizó en su visión gótica y oscura, presentando a villanos icónicos como Catwoman (Michelle Pfeiffer) y el Pingüino (Danny DeVito).