Lady Gaga tuvo que "desaprender a cantar" para su papel en "Joker 2", ¿la película más esperada será un musical?

La historia entre Arthur Fleck y Harley Quinn en "Joker 2" está a un mes de su estreno. Joaquín Phoenix y Lady Gaga regresan en la secuela de esta película que hoy se presentó oficialmente en el Festival de Venecia. Durante el evento de cine, la pareja protagonista dio sus primeras palabras tras el rodaje y pusieron fin a las dudas sobre si el filme es un musical o no.

La Mostra de Venecia preparó este miércoles su alfombra roja para recibir a Gaga y a Phoenix, protagonistas de la segunda parte de"Joker", en competición por el León de Oro. La cinta que lleva por nombre "Joker: Folie à deux" es la secuela de la cinta que le mereció un premio Oscar a Joaquin y llega a los cines cinco años después de la primera parte.

Este estreno es también el regreso a las pantallas de la cantante de 38 años desde 2021, cuando interpretó a la viuda de "Gucci". Antes de esta cinta tuvo buenas críticas con "Ha nacido una estrella", la película que dirigió Bradley Cooper, y también apareció en "Sin City 2", por lo que se espera una gran actuación por parte de la "Madre Mounstro" y Joaquin Phoenix.

La intérprete de "Bad romance" confesó este miércoles que tuvo que "desaprender a cantar" para su papel de novia del Joker. Stefani Joanne Angelina Germanotta conocida mundialmente como Lady Gaga explicó que la película está llena de interpretaciones musicales pero no es un musical.

Tanto Arthur como Harley Quinn interpretan varios números musicales y bailes, juntos o por separado, sobre estos segmentos, Gaga expresó en Venecia que tomaron algunas referencias del famosos cantante Frank Sinatra. Ambos actores tuvieron que cantar en vivo desde el set de grabación durante el rodaje para transmitir lo que realmente querían mostrar en cada escena de la cinta.

"Intenté imitar ese tipo de sonido. Pero me dije: 'un momento, esto no es lo que Arthur y ella me dijo: 'vamos a cantar en directo'. Y yo contesté: 'no, ni hablar'", reveló el actor, entre risas, junto a Lady Gaga.