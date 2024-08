Dulce sufre aparatosa lesión en los ensayos de Perfume de Gardenia, ¿cuál es su estado de salud hoy?

La obra musical “Perfume de Gardenia” ha generado gran expectativa debido a las severas críticas que ha recibido su competencia, “Aventurera”, y a días de su estreno la cantante Dulce sufrió una lesión durante los ensayos por la que tuvo que ser atendida por un médico. La también actriz habló sobre su estado de salud y si esto afecta su participación en la puesta en escena.

Dulce sufre lesión durante los ensayos de “Perfume de Gardenia”

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, Dulce detalló que durante uno de los ensayos de la obra musical se resbaló lo que le provocó una dolorosa torcedura por la que tuvo que ser atendida por un médico. Al ser cuestionada sobre el posible riesgo de su participación, la cantante negó que eso afectara su aparición.

“Metí la pata y me lastimé ligeramente el pie, de inmediato fui al médico y, pues nada, cosa de una pomadita, unos cuantos días y ya. Sí duele un poco, una torcedura como sea es molesta, pero nada especial, me ando cuidando (…) Me resbalé porque había llovido y estaba mojado, traía unos taconzotes y me fui. Me dijo el doctor que en tres días me puedo poner mis zapatos de tacón, no es nada de cuidado”, explicó la cantante.

Dulce habla de su estado de salud tras preocupación de fans por su peso

Recientemente la intérprete de “Tu Muñeca” fue sometida a una cirugía para extraer un tumor en su riñón, aunque la cirugía fue un éxito y se recupera favorablemente la cantante perdió el órgano. Ante esto algunos fanáticos han externado su preocupación pues, aseguran, luce “delgada” y ella no dudó en responder aclarando su estado de salud.

Dulce habla de su estado de salud tras cirugía para extirpar un tumor en el riñón. Foto: IG @dulcelacantante

“Me tuvieron dos semanas con agua y gelatina. Así me quiero quedar, no quiero subir más, aunque como todo lo que me gusta (…) Estoy muy contenta porque estoy en la talla de cuando tenía 15 años, qué más puedo pedir. Estoy perfectamente bien, con una alegría extra por la vida, siento que me sonríe porque me dieron la oportunidad de seguir en este planeta y eso es algo maravilloso (...) Fueron momentos muy difíciles que sufrí, que tuve miedo, que lloré. No tenía miedo de morir, pero tampoco la gente que dejo en el mundo se merece que yo me vaya y los deje con un sufrimiento”, dijo la cantante.