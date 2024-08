Hijo de Victoria y David Beckham es hospitalizado de emergencia tras sufrir accidente

Brooklyn Beckham generó preocupación a sus fans tras compartir en redes sociales una foto desde el hospital. El hijo de Victoria y David Beckham explicó que sufrió un accidente en el que se rompió el hombro, motivo por el que fue llevado de emergencia al nosocomio en donde estuvo acompañado en todo momento de su esposa, Nicola Peltz Beckham que enfrenta un proceso legal contra una peluquería por la muerte de su mascota.

Hijo de Victoria y David Beckham es hospitalizado tras accidente

“Me rompí el hombro, pero todo bien porque tengo Nicola Beckham para cuidar de mí. Te quiero, nena”, es el mensaje con el que el chef, de 25 años de edad, compartió la fotografía en la que está en la cama de un hospital. Aunque habló de la fractura que sufrió, no dio más detalles sobre la manera en la que habría ocurrido y hasta ahora su famosa familia no se ha pronunciado al respecto.

Sigue leyendo:

Zac Efron es hospitalizado de emergencia en España, ¿cuál es su estado de salud?

Así luce Yolanda Andrade tras su crisis de salud, ya retomó las grabaciones de Mojoe

Hijo de Victoria y David Beckham es hospitalizado tras accidente. Foto: IG @brooklynpeltzbeckham

Sobre su estado de salud, Brooklyn Beckham y su esposa se mantienen activos en Instagram compartiendo detalles de su vida diaria y a través de sus historias se mostraron de paseo por lo que se ha señalado que la recuperación es favorable para el hijo del exfutbolista y la modelo.

Nicola Peltz Beckham demanda por la muerte de su mascota

El accidente de Brooklyn Beckham ocurre en medio del proceso legal que comenzó su esposa, Nicola Peltz, contra una peluquería por la muerte de su mascota Nala que murió horas después de haber estado en el establecimiento. En la demanda, a la que tuvo acceso la revista People, se acusa a uno de los empleados de “maltrato intencionado y malicioso a los perros”.

Nicola Peltz Beckham demanda por la muerte de su mascota. Foto: IG @nicolaannepeltzbeckham

Además, destacaron el historial de quejas que tendría el sujeto por lo que también se tomaron acciones legales contra el establecimiento por mantenerlo como empleado. “Este caso trata de responsabilizar a quienes maltratan a los animales a su cargo y arrojar luz sobre la falta de protección de los dueños de mascotas y de sus queridos perros y mascotas”, señala la demanda.

“Estoy en shock y dolor por mi bebé Nala que falleció repentinamente el mes pasado después de lo que debió ser una sesión de aseo de rutina. Publiqué la experiencia en mi Instagram para crear conciencia, y se me rompió el corazón al escuchar las horribles historias de tantos otros que han experimentado la misma tragedia. No puedo soportarlo. Me indigna oír lo comunes que son historias como la de Nala”, escribió Nicola Peltz Beckham en redes sociales.