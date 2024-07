Pablo Montero sufre factura en el pie tras montar a caballo, le quedarán secuelas por negarse a la cirugía

Pablo Montero provocó inquietud entre sus fanáticos tras revelarse el incidente que sufrió en su rancho donde montaba a caballo. Y es que el cantante se golpeó el dedo meñique del pie con una herramienta que había en las caballerizas, aunque pensó que se trataba de algo menor una radiografía reveló la gravedad de su estado; sin embargo, decidió no someterse a cirugía debido a sus compromisos de trabajo y ahora podría tener secuelas.

Pablo Montero sufre fractura en el pie tras fuerte golpe

En entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando”, Pablo Montero reveló que recientemente sufrió un incidente en su rancho después de montar a caballo, pues al estar descalzo en las caballerizas se golpeó el dedo pequeño del pie provocándole un intenso dolor. Aunque no imaginó la gravedad, pues tuvo una severa fractura para la que requería de cirugía.

Pablo Montero sufre factura en el pie tras montar a caballo. Foto: IG @pablomoficial

“Me quebré el hueso del dedo chico del pie. En mi rancho, estaba montando, después me baje del caballo y me quité todo para estar descalzo y me pegué con un fierro en las caballerizas y me dolió muchísimo. Así anduve como cuatro días y fui a tomarme una radiografía y resulta que estaba quebrado, entonces me querían operar para ponerme una placa para que suelde bien, derechito, como debe de ser”, relató el cantante.

Sin embargo, Montero rechazó la cirugía debido a sus compromisos de trabajo y eligió una férula que le ayude a sanar la fractura en su pie, aunque con esta decisión tendría secuelas: “Opté por eso, por hacerlo más a la antigua, a la salvaje y, obviamente, el dedo no va a quedar como estaba, va a quedar un poquito chueco, pero así lo tengo de todos modos chueco el dedo”.

Reencuentro de Pablo Montero y Aracely Arámbula

Entre los compromisos que tiene el también actor destaca la obra musical “Perfume de Gardenia” en la que compartirá créditos con la actriz Aracely Arámbula. Esto generó gran alboroto entre sus fans, pues en el 2000 los actores tuvieron un intenso romance por dos años tras conocerse en las grabaciones de la telenovela “Abrázame muy fuerte”.

En un reciente encuentro con los medios, Montero negó la posibilidad de retomar su relación pese a que en 2022 él admitió que estuvo a punto de pedirle matrimonio a “La Chule”, como también se conoce a la actriz. Incluso, se reveló que la canción “Hay otra en tu lugar” que interpreta estaría dedicado a la también modelo y protagonista de la puesta en escena donde trabajarán juntos.