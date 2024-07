Hospitalizan de emergencia a hijo de Angelina Jolie tras sufrir accidente en bicicleta

Pax Jolie-Pitt, de 20 años de edad, fue hospitalizado de emergencia tras tener un accidente mientras circulaba con su bicicleta eléctrica. De acuerdo con fuentes policiales citadas por el portal de noticias TMZ, el hijo de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt no llevaba casco al momento de lo ocurrido por lo que habría sufrido heridas en la cabeza.

Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt es hospitalizado tras accidente

Según lo señalado por el medio antes mencionado, el accidente ocurrió en Los Feliz Boulevard de Los Ángeles, California, cerca de las 17:00 horas, tiempo local, momento en el que Pax chocó con la parte trasera de un automóvil. Ante esto, el conductor bajó del vehículo para cerciorarse de que el joven estaba bien y, de acuerdo con testigos, éste dijo tener un intenso dolor en la cadera por lo que elementos de la policía y paramédicos llegaron de inmediato al lugar.

Pax, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, es hospitalizado de emergencia. Foto: IG @paxjolie

Una fuente reveló a TMZ que Pax Jolie-Pitt viajaba sin casco al momento del accidente por lo que habría sufrido una fuerte herida en la cabeza, así como lesiones en la cadera. Hasta el momento se reporta la salud del también actor como “estable”, sin embargo, no se han dado declaraciones oficiales sobre el incidente y se espera que el hijo de los actores sea dado de alta este martes.

Hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt se quitarán el apellido de su padre

Pax es el cuarto hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, quiene también comparten la custodia de Maddox Chivan, de 22 años; Zahara Marley, de 19; Shiloh Nouvel, de 18, y los mellizos Knox Leon y Vivienne Marcheline, de 16. Aunque el fuerte pleito legal que protagonizaron los actores desataron rumores de un distanciamiento entre sus hijos y el actor por el que algunos habrían contemplado quitarse su apellido.

En mayo pasado se dio a conocer que Vivienne Marcheline habría decidido quitarse el apellido de su padre, una acción que fanáticos han tomado como una muestra de apoyo a su madre tras el escandaloso divorcio que se dio en medio de acusaciones de violencia física contra la actriz.

Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt habría decidido quitarse el apellido de su padre. Foto: IG @paxjolie

En 2023 el Daily Mail difundió el mensaje supuestamente publicado por Pax Jolie-Pitt en redes sociales en el que se referiría a Brad Pitt como “despreciable” y “horroroso” por la actitud que ha tenido con él y sus hermanos. El medio indicó que se trataba de algo inusual, pues el joven había sido reservado en la información que comaprtía sobre su familia.

“Feliz Día del Padre a un imbécil de clase mundial. Te has demostrado a ti mismo una y otra vez, y otra vez, la terrible y despreciable persona que eres. No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos más jóvenes, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a tu familia porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho de las vida de las personas más cercanas a ti un infierno constante, puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día”, se leía en el mensaje publicado por el diario británico.