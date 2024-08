Exhiben a invitada de "Acércate a Rocío" por bañarse un día sí y uno no, pese a trabajar en una cocina: "soy ecológica"

Rocío le cuestionó los motivos por los que no se baña y aunque trató de hacerle ver que era fundamental que se duchara a diario YouTube Acércate a Rocío

Rocío Sánchez Azuara exhibió a una de sus invitadas en el programa "Acércate a Rocío" por no bañarse. Durante el programa la conductora recibió a unas hermanas y una de ellas acusó a su hermana de no asearse a diario y además tener la casa de su mamá llena de gatos y muy sucia.

En el capitulo, Rocío le cuestionó los motivos por los que no se baña y aunque trató de hacerle ver que era fundamental que se duchara a diario debido a que trabajaba en una fonda de comida, la mujer se negó a hacerlo y se defendió con una serie de excusas explicando por qué no se duchaba.

Durante el episodio, la mujer que no se baña de nombre Edith explicó que trabaja muchas horas de pie y llega muy cansada, por lo que prefiere únicamente bañarse un día sí y un día no. Además le reclamó a su hermana Benilde por quejarse de su falta de aseo personal y del de su casa pues señala que está exagerando.

"Me baño un día sí y un día no, mi hermana le está exagerando. Se puede decir que soy ecológica. Sí me pongo desodorante, pero es que llegó muy cansada del trabajo, me baño un día sí y un día no, de ropa interior sí pero blusa y pantalón no. Trabajo con mi suegra en una fonda", comentó.