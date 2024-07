Rocío Sánchez Azuara se pone furiosa y pone en su lugar a panelista con actitud grosera: "hablas con saña y veneno"

Rocío se ha vuelto experta en el manejo de este tipo de polémicas YouTube Acércate a Rocío

En redes sociales aplauden la actitud que tuvo la conductora Rocío Sánchez Azuara después de que puso en su lugar a una panelista que se pasó de “irrespetuosa” en uno de los programas de “Acércate a Rocío”, pues la presentadora no permitió que la mujer se pusiera altanera ni con ella ni con los invitados por lo que inmediatamente le marcó un alto.

La polémica se hizo presente nuevamente en uno de los episodios del programa de TV Azteca, sin embargo, la periodista se ha vuelto experta en el manejo de estos formatos por lo que nuevamente utilizó sus habilidades para frenar una situación que se estaba saliendo de control y televidentes e internautas aplaudieron el carácter y la firmeza de Rocío para actuar ante los casos que se presentan en cada capítulo.

Seguir leyendo:

Panelista de "Acércate a Rocío" enfurece y da tremenda cachetada a su pareja por haber embarazado a su amiga: VIDEO

Panelista de "Acércate a Rocío" se sienta sobre su novio porque asegura que Rocío le "puede echar los perros"

La situación se desató después de que la invitada de nombre Magaly comenzó a hacer comentarios que Rocío consideró que eran hechos son “saña y veneno”, situación que de ninguna forma quiso permitir la conductora por lo que cuando la panelista estaba hablando, la interrumpió para ponerle un alto a sus palabras. Azuara se mostró enfurecida ante la actitud de la joven por lo que no tuvo más que callarla.

“No seas irrespetuosa, no te lo voy a permitir, no faltas de respeto, por favor, no te lo voy a permitir, no seas irrespetuosa. A ver, por favor, hablas con saña, con veneno que inyectarle a Pablo, no te lo voy a permitir”.