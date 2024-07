Rocío Sánchez Azuara explota contra panelista y le exige que se calle: "aquí la que manda soy yo"

La invitada no permitió que una mujer del staff tratara de controlarla y le dijo que no la tocara YouTube Acércate a Rocío

Por primera vez, una de las invitadas de Acércate a Rocío se enfrentó a la conductora del programa y aunque Rocío Sánchez Azuara trató mediar la situación, la panelista no se dejó y antes de que la presentadora la corriera ella decidió abandonar el foro ignorando las indicaciones que previamente se le habían dado.

Sánchez Azuara se ha vuelto muy popular en redes sociales por su fuerte carácter y por su habilidad de enfrentar con respeto a las personas que quieren burlarla o pelearse con otros de los panelistas. Pero esta vez no lo logró, aunque solo por un momento porque a pesar de que la invitada abandonó el foro, Rocío sabía que la mujer tenía que volver y así fue.

Seguir leyendo:

Invitada de “Acércate a Rocío" casi se desmaya en pleno programa tras enterarse que su nuera intentó seducir a su esposo

Invitada de Acércate a Rocío lleva un bebé de plástico, asegura que es su hijo y que son felices juntos: VIDEO

Rocío Sánchez Azuara calla a panelista y la corre: "aquí la que manda soy yo"

Durante el episodio "Mis cuñadas me quieren ver en la calle", una mujer de nombre Elizabeth llegó furiosa a ocupar su lugar en el programa y desde un inicio se mostró a la defensiva. Luego de un intercambio de palabras entre Rocío, su cuñada se salió de control y trató de agredirla, por lo que la panelista reaccionó y también se defendió pero ya no pudo controlarse.

“A ver señora, que te quede claro, aquí no es tu terreno, aquí la que manda soy yo y te comportas, te vas a comportar. Elizabeth si te vuelves a levantar te voy a tener que sacar”, le dijo Rocío a Elizabeth, pues la invitada no quería guardar la calma e incluso le gritó a una mujer del staff que trató de controlarla que no la tocara.

Luego de un intercambio de palabras entre Rocío, su cuñada se salió de control y trató de agredirla | Foto: YouTube Acércate a Rocío

"Tu a mi no me sacas, la que se va soy yo", responde panelista a Rocío Sánchez Azuara

Pero lo inesperado ocurrió, Azuara no pudo controlarla, por el contrario, la mujer no se quedó callada ni un solo momento y cuando Rocío amenazó con sacarla del programa si seguía parada y contestando de forma "altanera", no se dejó y antes de que la echara dijo que prefería salirse.

“Por qué me vas a sacar”, dice Elizabeth, a lo que Rocío responde “Porque es mi programa, porque yo soy la autoridad de este programa”, pero furiosa y para contradecir a Azuara la mujer le contesta “Tú a mi no me vas a sacar porque la que se va soy yo”, y así fue.

Y tal como lo señaló Rocío, Elizabeth regresó a ocupar su silla y le pidió disculpas a la conductora por mostrar esa actitud. Por su parte Azuara le agradeció por reconocer sus errores, pero le dijo que ella toma las cosas de quien vienen, pues ella está en ese lugar para encontrarle una solución a los problemas.