Desde Singapur, Rocío Sánchez Azuara enamora con moderno bikini metalizado, ideal para mujeres entre los 50 y 60 años

Rocío Sánchez Azuara es una de las muchas famosas que está disfrutando de las vacaciones de verano y no sólo con una escapada a una playa nacional, sino por un recorrido en el mundo en el que ha visitado Japón, Indonesia y más recientemente Singapur. En dichos destinos, la conductora ha conocido los principales destinos turísticos, pero también ha disfrutado de días de descanso en la alberca y con los mejores looks.

Esta es la maravillosa vista con la que Rocío Sánchez Azuara se lució. (Foto: IG @rocio_sazuara)

Ahora, en su más reciente posteo en redes sociales la conductora de "Acércate a Rocío" compartió tres postales disfrutando desde una alberca en un alto edificio con vista espectacular, pero lo que más llamó la atención fue que se lució con un sorprendente outfit en bañador de dos piezas. De acuerdo con la famosa, dicha prenda se debe de llevar con las mejores tendencias de moda como el efecto metalizado. ¡Así se lució!

Rocío Sánchez Azuara impone tendencia en bikini desde Singapur

"Feliz", fue el breve mensaje que escribió la conductora en su cuenta oficial de Instagram para compartir nuevos detalles de su viaje por Asia, en esta ocasión por Singapur. Aunque su ubicación exacta no fue revelada, lo que sí causó furor fue que a sus 61 años recién cumplidos, se lució con un icónico bikini metalizado con un atardecer de fondo que por la luz en la toma, terminó por destacar la figura de Sánchez Azuara.

Este es el look perfecto de Rocío Sánchez Azuara. (Foto: IG @rocio_sazuara)

Se trata de un diseño de bañador de dos piezas con un estilo moderno y perfecto para las mujeres maduras de entre 50 y 60 años de edad; la confección destaca por un top de tirantes anchos y escote pronunciado para lucir más arriesgada y femenina. Por otro lado, para la parte inferior del traje de baño, Rocío apostó por unas bragas de tiro bajo con el que presumió una cintura pequeña, abdomen fuerte y vientre plano.

En más de una ocasión la conductora de "Acércate a Rocío" se ha lucido a sus más de 60 años con looks en bikini, demostrando así que es una de las mujeres más bellas del espectáculo, pero también para dejar en claro que la moda no conoce de edades y que no hay una "regla" que dicte que después de cierta edad sólo se puedan usar trajes de baño de una sola pieza.

¿Le robas el look? (Foto: IG @rocio_sazuara)

Por otro lado, en sus postales desde Singapur, Rocío Sánchez Azuara agregó los accesorios indispensables en un look de playa para complementar su bañador de dos piezas. Para lograr una apuesta monocromática llena de glamur, complementó su bañador metalizado en color plata con pulseras de plata, así como unos lentes de Sol para lucir perfecta.