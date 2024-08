Pepe Aguilar confiesa que pagó la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Mi yerno no me dijo suegro quiere que le ayude”

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el pasado 24 de julio Instagram pepeaguilar_oficial

Pepe Aguilar reveló nuevos detalles sobre la boda de su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal que sucedió el pasado 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, la cual hasta el momento ha estado rodeada de misterio ya que por más que la prensa ha decidido indagar sobre la unión es muy poco lo que se ha sabido.

Fue el mismo cantante de regional mexicano quien se encuentra en Colombia y fue invitado a un programa de radio donde fue cuestionado por los locutores sobre quién pagó la boda de su hija y decidió confesar que todo salió de su bolsillo, la presentadora le cuestionó si pagó el matrimonio y él dijo “pues es que no te queda de otra”.

“Yo no quería… pues si me chin%&/”, confesó Pepe Aguilar.

La locutora recordó que en México se acostumbra que el papá de la novia pague la boda y el intérprete de “Por mujeres como tú” aclaró que pagó absolutamente todo de la unión de ambos cantantes y además ventiló que Christian Nodal no ayudó en nada monetariamente.

“Mi yerno no me dijo oiga suegro no quiere que le ayude en algo”, revelo Pepe Aguilar.