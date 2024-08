Mamá de Gala Montes responde a la amenaza de Gomita en contra su hija: "tomaré cartas en el asunto"

La tensión no deja de crecer dentro y fuera de "La Casa de los Famosos México", pues mientras los fans continúan votando para salvar a sus participantes favoritos y que sólo uno salga este domingo, los propios concursantes dejaron de disfrutar de la fiesta de cada viernes por la noche para seguir con los enfrentamientos. Anoche en particular las alertas se encendieron para el Cuarto Tierra, esto luego de que Sian Chiong y Agustín Fernández se besaron con Briggitte Bozzo y Gala Montes, respectivamente.

Fueron Ricardo Peralta y Gomita quienes no tardaron en explotar contra sus compañeros y de esta forma hacer tambalear al Cuarto Tierra, esto mientras los miembros de Mar continúan con su estrategia y siendo los favoritos del público. Al terminar la fiesta en donde los besos debilitaron al team, cada quien regresó a su habitación y fue cuando Aracely Ordaz continuó con los reclamos a los participantes, pero también lanzó una amenaza contra Gala Montes.

Aunque en esta ocasión la molestia no fue porque Gala y Agustín se besaran, pese a que el actor no ha demostrado interés por ella, Gomita volvió a externar su molestia contra la miembro del Cuarto Mar y frente a las cámaras, así como de sus compañeros de cuarto, le lanzó una dura amenaza que no ha pasado desapercibida por los fans. Las palabras de la influencer también llegaron a Crista Montes, mamá de la actriz, quien ya salió a defender a su hija.

El debate se ha encendido en redes sociales. (Foto: TikTok @elviboreo)

Los fans de la actriz comenzaron a etiquetar a la mamá de Gala Montes en las amenazas directas que Aracely le hizo a su hija, pues aseguró que incluso fuera de "La Casa de los Famosos México", se encargaría de que la actriz y miembro de Mar pague por cómo la ha hecho sentir. Además, en sus palabras aseguró que no tiene corazón con su familia, por lo que menos lo tendrá con la famosa.

Mamá de Gala Montes reacciona a las amenazas de Gomita en contra de su hija

Tras los comentarios de anoche de Gomita, Crista Montes compartió un par de videos en su cuenta oficial de Instagram en el que etiquetó a La Casa de los Famosos México, así como a la Fiscalía del Estado de México y a la Secretaría de las Mujeres de la CDMX con el siguiente mensaje:

"Hasta dónde va a llegar este juego!!! Ahora es Gomita !!! Adrián Marcelo diciendo que la quiere envenenar y está Naca la va golpear …. No pues con qué gente está?".

La hermana de Gala compartió un reel con este mensaje. (Foto: IG @labebamontes)

Mientras que en el video recordó que la influencer dijo que va a golpear a su hija, pero sobre esto mismo añadió, "qué bueno que hay una amenaza porque precisamente yo estoy tomando cartas en el asunto. Ya se darán cuenta, qué bueno que amenaza", dijo mientras manejaba. En su discurso se dirigió directamente a Gomita agregando, "y vas a ir a amenazar a ver a quién, ¿ok?".

En un segundo video, la mamá de Gala Montes habló sobre un supuesto problema de Gomita con el alcohol y agregó que lo que dijo sobre la actriz fue porque "le caló los besitos de Agustín y Gala", por lo que le recordó "no te van a escoger". Finalmente, Crista señaló que la influencer está enojada porque esta semana resultó nominada y ahora corre el riesgo de salir del reality show.