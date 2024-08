"La Rosa de Guadalupe" prepara capítulo de "Lady Mangos" y en redes afirman que es por Mariana Echeverría, ¿cuándo se estrena?

El programa favorito en muchos hogares o en TikTok, mientras se ve una pantalla dividida con la historia y slime, es sin duda alguna "La Rosa de Guadalupe" que lleva más de una década al aire y que aunque en ocasiones suele tocar temas controversiales o hasta exagerados, siempre toca las tendencias del momento y así nos lo ha demostrado con algunos casos virales o que causaron indignación. Recientemente ha comenzado a circular un rumor que señala la posibilidad de un nuevo capítulo basado en Mariana Echeverría.

Desde que salía en "Se Vale", Mariana Echeverría era una de las figuras más queridas de la televisión y de ahí que desde hace unos meses doliera su salida de "Me Caigo de Risa", otro de los programas en los que participó; sin embargo, todo cambió cuando entró a "La Casa de los Famosos México", un reality show al que llegó siendo una de las figuras favoritas, pero que al sacar actitudes que no congeniaron con el público, no sólo terminó eliminada, sino también siendo una de las celebridades menos queridas, al menos por el momento.

Recordemos que en su paso por la segunda temporada del reality show fue señalada por tener practicas poco higiénicas, de apoderarse de la cocina de LCDLF, de esconder los alimentos, de servirle menos porción de comida a Briggitte Bozzo y de hacer bullying a distintos participantes. Pero si hubo un momento que causó furor en las redes fue cuando le pidió a la miembro del Cuarto Mar que le entregara su mango para así poder repartirlo de forma equitativa a todos los concursantes, aunque Briggi se negó, su fruta terminó en manos de la concursante Tierra.

Mariana Echeverría con los mangos de la casa. (Foto: TikTok @famososrandom24)

Esto último fue la gota que derramó el vaso y aprovechando la nominación de la comediante, México se unió para sacarla de "La Casa de los Famosos México" y posterior a toda esta polémica, y al enterarse de ella, a cada entrevista a la que iba la recibían con mangos. Aunque los ánimos se han calmado con la famosa e incluso se ha tomado un descanso del espectáculo, todo parece indicar que nada ha llegado a su fin y que hasta "La Rosa de Guadalupe" estaría por dedicarle un capítulo.

¿"La Rosa de Guadalupe" prepara capítulo de "Lady Mangos" y habla sobre Mariana Echeverría?

El actor de "La Rosa de Guadalupe", Yankesy, compartió en sus historias de Instagram la foto de la portada de un guion para grabar que recibió el nombre de "Lady Mangos" y aunque la imagen ya no está disponible en su perfil, el creador de contenido Eddy Nieblas compartió una captura de pantalla de este episodio correspondiente a la temporada 17 del famoso programa de Televisa.

"El día de ayer justo este chico que es actor publicó esta imagen de este guion en donde podemos observar que dice 'La Rosa de Guadalupe' temporada 17 y por acá dice el título 'Lady Mangos'. Ahora, el mismo actor justo agrega un texto que dice: 'a qué les suena?' y agrega un manguito".

Esta es la única información que se tiene al respecto. (Foto: TikTok @soyeddynieblas)

¿De qué trata "Lady Mangos" de "La Rosa de Guadalupe"?

El creador de contenido, al igual que muchos otros internautas aseguraron con este mensaje del actor que el episodio sí se tratará del momento más viral que vivió Mariana Echeverría dentro de La Casa de los Famosos, aunque esto no ha sido confirmado por la producción; sin embargo, habrá que esperar a que el capítulo se estrene para saber si la conductora es la protagonista de la historia y, sobre todo, conocer de qué hablará el episodio.

Como era de esperarse, los internautas y fans de LCDLFM se emocionaron con la noticia y dejaron comentarios como: "se va atacar la dama mango", "el mango consiguiendo un capítulo en La Rosa de Guadalupe y Agustín no agarra ni gripa", "el mango salió con más trabajo", "quedará en Internet como cuando le gritó a Juan Gabriel", "yo sí la voy a ver, esa historia necesita un milagro", "ya quiero ver la cara de Mariana" y "cuándo sale el capítulo".

¿Cuándo salió por primera vez La Rosa de Guadalupe?

"La Rosa de Guadalupe" se estrenó por primera vez el 5 de febrero de 2008 con una primera temporada de 83 capítulos y que terminó de emitirse en televisión abierta el 30 de enero de 2009; tras el éxito que representó la serie religiosa se continuaron con nuevas temporadas, una por año y que cada vez aumentaba más el número de episodios hasta llegar a 156 en la temporada 14.

¿Cuándo sale La Rosa de Guadalupe?

Este popular programa mexicano sale en televisión abierta, por el Canal de Las Estrellas, de lunes a viernes a partir de las 19:30 horas. Así que no te lo pierdas; recuerda que además de la emisión diaria por tv, "La Rosa de Guadalupe" también se puede disfrutar vía streaming.

¿Dónde puedo ver todos los capítulos de La Rosa de Guadalupe?

Para ver de forma digital "La Rosa de Guadalupe" tienes que tener una suscripción activa en Vix; aquí podrás ver los episodios completos y desde la primera temporada del 2008, hasta los episodios estrenados este 2024 con la temporada 16; recuerda que la T17 todavía se está grabando y será donde se conozca a "Lady Mangos".

¿Cuántos episodios tiene La Rosa de Guadalupe actualmente?

Al menos hasta marzo de este 2024 se sabía que "La Rosa de Guadalupe" tiene más de mil 900 episodios, todos y cada uno de ellos hablando de la cultura mexicana, la fe, algunos conflictos y temas de interés, como cuando se retoman situaciones en tendencia como fue el caso de la pandemia por Covid-19 o más recientemente "La Casa de los Famosos México" con "Lady Mangos".