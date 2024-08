Perrita veló a su dueño día y noche, falleció tres días después que él: "fiel amiga de mi abuelito" | VIDEO

Antes de leer esta historia te recomendamos ir por un pañuelo, pues es imposible no llorar al conocerla; tanto que así lo afirman los usuarios de TikTok, quienes afirman haber soltado no una, sino varias lágrimas al descubrir que el amor verdadero sí existe y lo tenemos en nuestras mascotas. Pues una perrita no soportó el dolor que le trajo la muerte de su dueño, quien a la vez era el abuelito de una familia, y decidió seguirlo hasta el más allá.

La historia la compartió la cuenta de TikTok @cotopiniok y hasta el momento ya acumula más de un millón de reproducciones por lo emotiva que resulta. Según explicó la mujer en sus distintas publicaciones su abuelito falleció el 23 de agosto y desde ese día todos los lomitos del hogar entraron en pena y dolor por la pérdida de un amado ser querido, pero fue "Negrita" la más afectada por la noticia.

El era el abuelito y dueño de la lomita. (Foto: TikTok @cotopiniok)

En el video y fotos que compartió la usuaria se ve a una perrita de talla mediana velando a su dueño y descansando junto al ataúd, junto a ella también se hicieron presentes otros perritos de la casa que "no querían alejarse", pero fue "Negrita" quien estuvo desde el viernes y hasta el domingo cuidando el descanso del hombre. Allí permaneció del suelo a la silla favorita de su dueño, pero comenzó a dejar de querer comer y tomar agua.

"Se acercaron, tocó darles sus condolencias porque ellos sí comprenden. Esta foto me da tanta nostalgia, la foto habla por sí sola, todos le daban condolencias a Negrita", escribió la usuaria mientras mostraba más del momento, pero lo que más llamó la atención fue cuando la mujer confesó que tras ser testigo de cómo la perrita veló por su abuelo, amaneció con sus "ojitos hinchados de llorar" y sin poder dormir.

La perrita velando a su dueño. (Foto: TikTok @cotopiniok)

Perrita muere a los tres días del entierro de su dueño y conmueve en TikTok

De acuerdo con el testimonio, el día del entierro todo empeoró para la perrita, quien al día siguiente se puso débil y su salud empeoró hasta el punto de vomitar sangre, por lo que la llevaron al veterinario, "sin imaginar que Negra se nos iba el 26 de agosto". Según contó la mujer, la doctora a cargo de la perrita le explicó a la familia el proceso de duelo de los perritos y fue cuando entendieron todo.

"Yo le hablé a Negrita que si quiere irse que busque al abuelo (su dueño)", escribió no sin antes agregar: "eres eterna Negrita, fiel amiga de mi abuelito, espero que estés con el abuelo cruzando el puente del arcoíris, te fuiste para no dejarlo solo. No soportaste la depresión y fuiste a hacerle compañía a tu dueño. Ahora estás en el cielo junto al abuelito, hasta la eternidad fiel compañera", se lee en el posteo de TikTok.

Los amigos perritos consolando a la perrita. (Foto: TikTok @cotopiniok)

La historia conmovió a TikTok entero, pues finalmente la nieta del dueño de Negrita explicó que la perrita murió al día siguiente del sepelio de su sueño "y casi a la misma hora", por lo que finalmente la despidió con un "hasta pronto". Por su parte, los usuarios de TikTok reaccionaron con comentarios agradeciendo a la familia por contar la historia de la lomita.

"Me pregunto, a lo mejor Negrita ya estaba enferma y se esperó a que el abuelo se fuera primero para que no sufriera él y cuando lo vio descansar decidió partir", "me fui al baño en el trabajo y ahora cómo me regreso con los ojos rojos", "amor eterno", "mi perrito jamás fue el mismo después de la partida de mi esposo, se adoraban" y "después dicen que los perros no tienen sentimientos si a ellos sólo les falta hablar, son fieles compañeros", se lee en la sección de comentarios, aunque la nieta respondió: "no esté triste, ella está con su dueño".