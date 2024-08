¡Intenta no llorar! Alumnos sorprenden a su maestro con un baby shower y lo llenan de regalos para su bebé: VIDEO

Un baby shower siempre es un momento muy especial para mamá y papá, quienes comparten con sus seres queridos lo que será una nueva y muy anhelada etapa en sus vidas; sin embargo, cuando este evento está preparado como una sorpresa resulta todavía más emotivo, pues les hace saber a los parets to be que no son los únicos que esperan a una o a un pequeñito. Esto último fue lo ue le pasó a un profesor de nivel superior por parte de sus alumnos.

Pues al enterarse que su profesor sería padre de una niña, no dudaron en sorprenderlo con un baby shower organizado dentro del salón de clases y como era de esperarse, el emotivo momento se hizo viral en TikTok, plataforma en la que los jóvenes compartieron el detalle increíble que tuvieron para su docente. Cabe destacar que lo que más causó revuelo en redes fue que el hombre casi terminó llorando de felicidad por el festejo organizado en honor a su hija.

"Papi shower de nuestro maestro", fue el mensaje que escribieron los jóvenes en su video viral. Las imágenes muestran un salón de clases completamente a oscuras y con los estudiantes grabando lo que está por ocurrir, pues desde afuera el profesor se acerca para abrir la puerta y encender las luces. Aunque el hombre ya llevaba una enorme sonrisa al entrar al aula, fue cuando vio el regalo de sus estudiantes lo que lo conmovió de forma única.

Así se presentaron para el momento. (Foto: TikTok @luisrivera1407)

Pues lo primero que observó fue una mesa repleta de regalos rosas para su bebita y, por si fuera poco, la decoración llena de globos rosas y dorados, así como con forma de biberones y mensajes de "baby shower" fueron los que sorprendieron al profe. Si bien la mayoría de los regalos estaban envueltos, en el salón se alcanzan a ver algunos peluches y una torre de cup cakes que seguramente compartieron todos los presentes.

El momento se hizo viral en TikTok y en la sección de comentarios las personas llenaron de hermosas palabras a los jóvenes que entregaron mucho a su maestro. En la sección de comentarios se leen opiniones como: "el maestro pensando cómo me llevaré todo esto", a lo que el joven que publicó el video, agregó: "siii eso pensó y se fue muy feliz y contento".

La reacción del profe al ver el detalle de sus estudiantes. (Foto: TikTok @luisrivera1407)

"El maestro aguantando para no llorar", "esa princesa estará bien consentida por los alumnos de papá", "se reía por no soltar el llanto", "que bonito, que lindo sus alumnos", "háganlo viral", "si le hicieron algo así es porque a parte de un excelente maestro es un excelente ser humano que bonito" y "queremos ver la reacción de la esposa" son algunos de los comentarios, mientras que el estudiante que compartió el momento en redes añadió: