Sabine Moussier estaría en banca rota, por eso quería el millonario premio de La Casa de los Famosos

La actriz Sabine Moussier afronta la dura realidad que la llevó a tomar la decisión de participar en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, luego de convertirse en la quinta expulsada del reality show. Tras despedirse del millonario premio que ofrece el programa de televisión, ha trascendido que al igual que Arath de la Torre, la villana de las telenovelas confesó días antes de su salida de la casa, que atraviesa por fuertes problemas económicos.

“Antes de entrar aquí no podía irme de shopping, vacas flacas, no ahorré en mi vida por gastármelo todo en el shopping... Me quedé sin nada, vendí hasta mi camioneta, todo”, contó Sabine días previos a su expulsión a sus compañeras ‘Gomita’ y Briggitte Bozzo.

Según refirió Moussier, sus problemas actuales comenzaron tras ingresar al ñoquis de la abundancia de Julián Gil (un sistema de inversión piramidal que fue muy popular hace unos años en redes sociales). “Yo tenía mi supercarrazo... del cual tuve que pagar 200 mil pesos más y perdí todo”, detalló la artista.

Sabine Moussier perdió desde su camioneta hasta su patrimonio

La actriz mencionó que no ha visto la suya desde hace más de una década, pues cuando sale de una complicación, surge otra que la ha llevado a vivir en situaciones precarias. Pese a que esperaba la comprensión y apoyo del padre de sus hijos, Sabine aseguro que lamentablemente no fue así.

“Perdí el patrimonio, casi todo, primero con los problemas del papá de mis hijos, luego volví a rehacer y a perder con las enfermedades... Hubo un tiempo que no tenía ni para la luz, le presté dinero a una amiga y no me lo devolvió”, detalló.

“Me habla el esposo... me dice ‘pero ¿cómo?, si yo te había estado prestando dinero para que comas desde hace dos años, pero con una cogid* queda’. Yo ya había grabado una de las conversaciones... tuve que vender el carro de mi hija, lo malbaraté con tal de tener para comer ese mes, todo terminó mal, me dio un dinero, pero no alcanzó a cubrir la deuda... yo debía hasta en la peluquería”, expuso al respecto.

A pesar de que Sabine lamentó su salida del reality, donde de resultar ganadora obtendría 4 millones de pesos, al abandonar el programa la artista confesó: “el dinero lo necesito, pero no puedo pasar por encima de mis valores, aquí las cosas se van a poner ya muy feas”.

Cabe mencionar que, además de la fuerte suma de dinero que le darán al famoso triunfador, ha trascendido que cada uno de los participantes de La Casa de los Famosos reciben una cantidad semanal por participar, de la cual solo se conocen cifras extraoficiales.