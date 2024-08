Drake Bell se molesta con un reportero por preguntarle sobre su vida sentimental

Drake Bell es uno de los actores y cantantes más queridos de México, pues, nuestro país le ha dado mucho en sus peores momentos. Recientemente fue uno de los invitados especiales en "La Academia", uno de los reality shows más destacados a nivel nacional y en donde pudo convivir con promesas de la música; sin embargo, no todo fue alegría para el cantante, pues se molestó con un reportero al ser cuestionado sobre su vida sentimental.

El también actor estadounidense se volvió tendencia y no por una buena razón, pues contestó de mala manera al ser intensamente cuestionado por un reportero que insistía en saber qué relación tiene el cantante en su vida privada, algo que no se alegró y se mostró molesto ya que se trata de un aspecto delicado del que no deseaba hablar.

El famoso actor y canatnte se molestó por las preguntas que le hicieron/Créditos: @drakebell

¿Qué dijo Drake Bell sobre su situación sentimental?

Fue hace unos días cuando el famoso cantante decidió participar en el increíble reality show de “La Academia” donde asistió como un consejero y, además, cantó una que otra canción de su repertorio musical, así como respondió a algunas preguntas que le realizaron al salir de los estudios.

"Mi consejo sería, ¿qué es lo que puedes perder?, tienes esta gran oportunidad de demostrar tu voz al mundo, no se trata de ganar esta competencia, sino de darte a conocer", dijo Drake Bell.

Sin embargo, no todo fue alegría, pues el actor no se mostró tan abierto a contestar ciertas preguntas que le comenzaron a hacer sobre su vida privada, pues comenzaron a realizarle una serie de preguntas que no le agradaron tanto al cantante, por lo que respondió de mala manera.

"¿Actualmente estás soltero, no?, ‘Sí…’, contestó. ‘¿No hay nadie en tu corazón?’, insistió el reportero ‘Sí, a mi hijo’, dijo Drake.’Pero, ¿en la cuestión de pareja?’,.’¿Por qué?, ¿tú tienes novia?, ¿no, quieres novia?, ¿no tienes a nadie en tu corazón, por qué?, es muy importante para mí saberlo’, contestó Drake Bell.

Generando una increíble tensión en ese momento, por lo que tuvo que comenzar a hablar de sus fanáticas, quienes le han dado mucho cariño desde que se deja ver más seguido en la Ciudad de México.