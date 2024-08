Papá de Gomita asegura que la influencer no quiso estudiar: “con problemas acabó la secundaria”

Desde hace unas semanas, Gomita ha dado mucho de qué hablar, pero especialmente estos últimos días durante su último posicionamiento con Gala Montes en donde quiso manipular al público y tratar de hacerse quedar como víctima, cuando horas más tarde confesó que por más que trató la lágrima no le salió.

Debido a lo anterior es que el público que sigue el 24/7 de La Casa de los Famosos México se han encargado de recordarle a Gomita y a la gente que lleva sus redes sociales que la influencer ha sido muy mala persona con Gala Montes, es por eso que trajeron nuevamente a la memoria la vez que la payasita quiso humillar a la actriz por su nivel académico, pero ahora es el propio padre de Araceli Ordaz quien confirma que su hija no tiene ni siquiera la preparatoria terminada.

Papá de Gomita asegura que su hija solo estudio hasta la secundaria

Luego de todo lo que se ha dicho de Gomita y que ha quedado expuesta por su forma de ser con “las chicas superponedoras”, criticar a sus supuestos amigos que la ven desde afuera y sobre todo mentir constantemente con situaciones de su vida personal, el padre de la influencer rompió el silencio respecto a un tema que se ha vuelto viral.

Como lo mencionamos anteriormente, Araceli Ordaz, más conocida como “Gomita” aseguró que ella era Licenciada en Ciencias de la Comunicación, este título lo utilizó para querer humillar a Gala Montes, quien desde los 6 años de edad ha trabajado como actriz de telenovelas, por lo que su agitada vida laboral no le permitió concluir una licenciatura.

Ante esto, en una reciente entrevista, el señor Alfredo Ordaz, padre de Gomita, de quien se encuentra distanciada desde hace varios años, por supuestos maltratos en contra de ella y de su madre, habló al respecto e incluso dejó entrever que su hija podría ser una mitómana.

“Pues hay que ser honestos, ¿No? Araceli no sé de dónde sacan sus ideas, que ella es (licenciada en Comunicación) agrega el entrevistador, perdón, con problemas acabó la secundaria. Vamos por lo mismo porque ya no aguantó el bullying”, dijo Alfredo Ordaz

¿Qué dijo Gomita en La Casa de los Famosos México?

En una reciente conversación en La Casa de los Famosos México, Gomita presumió de tener un título en Ciencias de la Comunicación y sugirió que no debía "pelear con alguien que no tiene papeles", en referencia a Gala Montes. Este comentario surgió después de que Sian mencionara que la actriz no había cursado estudios superiores. Gomita intentó destacar su presunta superioridad académica, pero su afirmación fue recibida con escepticismo y burlas en las redes sociales.

Rápidamente, los seguidores del reality show desenterraron una entrevista de Silvia Olmedo de enero de 2023, en la que Gomita admitió que no había completado ni la preparatoria ni una licenciatura. En el video, Gomita reveló que solo había terminado la secundaria y que había mentido sobre su nivel educativo debido a la presión social. Este detalle, que podría haber pasado desapercibido en otro contexto, se volvió polémico dado el uso que Gomita hizo de su supuesta educación para desacreditar a Gala Montes en el programa.

En su entrevista, Gomita confesó que había falsificado su currículum académico en medios y redes sociales, afirmando haber estudiado hasta la universidad y obtenido una maestría en Ciencias de la Comunicación. La razón de esta mentira, según Gomita, fue evitar la percepción negativa de no haber completado estudios superiores, y agregó que fue forzada a trabajar en lugar de continuar con sus estudios. Esta confesión, compartida ampliamente en redes, generó una oleada de críticas hacia ella, cuestionando su honestidad y su integridad. Los usuarios señalaron que su intento de usar una falsa superioridad académica para menospreciar a Gala Montes revelaba una actitud elitista y engañosa.