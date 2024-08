Andrea Legarreta y decenas de famosos apoyan a Arath de la Torre con mensajes en redes sociales: "hasta el final"

El nombre de Arath de la Torre se volvió tendencia desde la noche del domingo y no sólo por haber sido uno de los nominados de la noche, sino porque sus fans salieron a defenderlo tras los comentarios que Adrián Marcelo le hizo durante el posicionamiento, ya que no habló de sus jugadas, estrategia e incluso conflictos dentro de La Casa de los Famosos México, sino que habló sobre su vida privada.

Aunque en un primer momento el conductor de Hoy y compañero de Andrea Legarreta se mantuvo sereno e hizo frente a lo que Adrián Marcelo le dijo, más tarde cuando él y el resto de nominados pasaron a un cuarto privado para saber quién se iba y quiénes se quedaban, la producción lo hizo llorar al mostrarle un video en el que aparecen sus tres hijos y por el que casi desiste del reality show.

"Yo ya no puedo, ya no puedo. No puedo con los juegos, no puedo con este juego sucio, estos golpes que están tratando, no puedo, no puedo. De verdad no puedo. Que me disculpen mis hijos, que me disculpe el público, no puedo, no puedo con estos golpes bajos, estas mentiras, estos ataques, estas bajezas, no puedo, no puedo, de verdad no puedo. Son lo que más amo", dijo entre lágrimas mientras Galilea Montijo desde el estudio, y los nominados en presente, lo trataban de tranquilizar pidiéndole que respirara.

Los famosos apoyaron a Arath de la Torre tras el ácido posicionamiento de Adrián Marcelo. (Foto: IG @lacasafamososmx)

Tras verlo romper en llanto, decenas de famosos, entre ellos Andrea Legarreta, Wendy Guevara y Sherlyn salieron a demostrarle su apoyo al amigo y conductor que por años ha estado junto a ellos. Aunque el miembro del Team Mar no podrá ver los mensajes que sus seres queridos le mandaron, las redes sociales se llenaron con palabras de amor y sentimiento a favor del famoso, mismas que se hicieron virales en redes sociales.

Andrea Legarreta le manda mensaje a Arath de la Torre: "los amigos se apoyan y defienden"

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, su amiga y compañera del programa Hoy, Andrea Legarreta, le dedicó unas conmovedoras palabras al participante de La Casa de los Famosos México, quien estuvo a punto de rendirse ante las cámaras en una transmisión en vivo. Con sus palabras, la ex de Erik Rubín no dudó en recordar que siempre estará allí para él.

"Vamos #TeamMar !! Por algo el público los ama!! @arathdelatorre Amigo adorado, piensen lo que piensen otros, los amigos se apoyan y se defienden de las injusticias. Eres GRANDE!", escribió Andrea Legarreta.

La conductora de Hoy volvió a demostrarle su apoyo al cuarto Mar. (Foto: IG @andrealegarreta)

Sherlyn le dedica conmovedor mensaje a Arath de la Torre tras posicionamiento de Adrián Marcelo

La actriz Sherlyn fue una de las famosas que anoche también aprovechó para mandarle un mensaje a Arath de la Torre y en la sección de comentarios del perfil de Instagram de La Casa de los Famosos defendió a su amigo de los comentarios que Adrián Marcelo le hizo durante el posicionamiento. De acuerdo con la también cantante, lo que él escuchó por parte del influencer sólo fue una muestra de envidia.

"Arath eres un ser maravilloso, es normal que generes envidia, este tipo lo que debería es tomarte como ejemplo, a ti todos te respetamos, a ti los que te conocemos te amamos, a ti tu familia siempre te vamos a apoyar!".

Muchos fans respaldaron a la actriz por sus hermosas palabras para defender al presentador, pero ella y Andrea Legarreta no fueron las únicas en dejar claro su posicionamiento, pues una larga lista de celebridades se unieron a mostrarle apoyo al participante, pero también a la familia de él, pues esta sí podrá ser testigo de estos comentarios. Aquí te dejamos algunos de ellos.