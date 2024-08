Arath de la Torre a punto de abandonar la casa tras ver a sus hijos: "ya por favor, no puedo con estas bajezas"

Arath de la Torre tuvo una crisis de llanto después de que la producción de La Casa de los Famosos México le presentó un video de sus hijos en el que le dan ánimos y le dicen que lo está haciendo muy bien y lo aman mucho. Sin embargo, estas palabras en lugar de motivarlo hicieron que casi abandonara la casa.

Previo a la eliminación, Galilea Montijo presentó una sorpresa para los cuatro nominados, Arath de la Torre, Sabine, Gala Montes y Mario Bezares vieron a sus familiares en un video, quienes les enviaron buenos deseos y mostraron lo orgullosos que están de ellos, pero el conductor de "HOY" se quebró con las palabras de sus hijos.

Los hijos del conductor, Gala, Lia y Lucca de la Torre aparecieron en una corta grabación para decirle a su papá que lo aman y que están muy contentos de lo que ha logrado en la casa pero también por los valores y la gran persona que ha demostrado ser, pero sobre todo para expresarle cuánto lo extrañan.

El también actor sufrió una crisis de llanto y mientras sus compañeros veían el video de sus familiares, él no paraba de llorar y pedía que por favor pararan con esas estrategias y que ya no podía con ello. Arath se puso las manos sobre su rostro y no podía dejar de llorar.

"Yo ya no puedo, no puedo con los juegos, no puedo con este juego sucio, no puedo con estos golpes, que me disculpe el público estas son unas bajezas, no puedo, no puedo, no puedo, prefiero ganármelo de otra manera, siempre por la derecha", dijo visiblemente alterado.