¿Sian Chiong reveló un delito en La Casa de los Famosos México? Esta fue la confesión que hizo sobre un menor

Sian Chiong es uno de los participantes que menos contenido está generando en redes sociales durante las primeras cinco semanas de La Casa de los Famosos México. Ahora, después de confirmar que se salvaba una semana más de la nominación, llegó el momento de la actividad del fin de semana y con esto que contara una anécdota que lo colocó en el 'ojo del huracán'. Podría haber revelado que cometió un delito.

Después de ser considerado uno de los favoritos entre las mujeres, llegó una historia que dejó a Sian en medio de una polémica. El problema para el cubano se ocasionó por haber revelado una historia donde está involucrado un menor de edad. Chiong dejó claro que él no lo buscó, pero se sentía querido y feliz.

Sian no sabe que se metió en un problema mediático e inclusive cancelable por contar una historia donde involucró a un menor. El gran detalle tiene que ver con que habló de una relación amorosa que sostuvo con dicha persona. el integrante del cuarto Tierra dejó claro que no fue algo que buscara, pero sí que durante ese tiempo fue muy feliz.

"Fue como algo que yo no me sentía preparado pero era una persona que me hacía muy feliz, obviamente yo venía de una ruptura de corazón donde no quería pasar por eso y esa persona llega a mi vida, portarse muy lindo, a darme mucho amor, tratarme muy bien, yo me empiezo a sentirme protegido y empiezo con esa relación", contó