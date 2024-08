¿Qué dijo Mariana Echeverría del mexicano que saltó de un crucero en Brasil?

Los integrantes de "La Casa de los Famosos" siguen dando de qué hablar. Recientemente, Mariana Echeverría, reconocida conductora mexicana y una de las integrantes más polémicas, está en el ojo del huracán, pues los internautas recordaron lo que dijo sobre su supuesto ex novio desaparecido en Brasil.

Recientemente, Mariana Echeverría fue anunciada como parte del elenco de "La Casa de los Famosos México 2", un reality show que promete mostrar una faceta diferente de la conductora. En este nuevo reto, Echeverría se prepara para convivir 24/7 con otros famosos, mientras es grabada en todo momento. La expectativa sobre su participación es alta, y sus fans están ansiosos por ver cómo se desenvuelve en esta nueva aventura televisiva.

¿Qué dijo Mariana Echeverría?

En 2014, Jorge Alberto López Amores se lanzó desde el piso 15 del crucero MSC Divina y cayó al mar, su cuerpo nunca fue encontrado y además se pensó que pudo tratarse de un suicidio, pero esto nunca quedó claro. Supuestamente Shanik Berman sabe los detalles de todo esto y su relación con Mariana, además de que presuntamente ella escribió en Twitter lo siguiente:

“Por el momento no daré ninguna declaración de lo sucedido en el crucero, ya que las autoridades así me lo han pedido. Fue un momento muy impactante y agradezco su comprensión. Gracias”, pero esto ya no se puede corroborar.

¿Qué pasó con el supuesto ex de Mariana Echeverría?

Jorge Alberto López Amores, de aproximadamente 25 años, era hijo de Raciel López Salazar, quien fue procurador de justicia en Chiapas. Según la información que se conoció en ese momento, el joven mexicano habría ingerido bebidas alcohólicas con sus amigos antes del incidente. Las autoridades encontraron varias botellas vacías en su camarote, y se menciona que pudo haberlo hecho para impresionar a alguien. Mientras tanto, la audiencia espera ver cómo Mariana Echeverría responde a todo esto.