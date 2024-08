Arath de la Torre, Gala Montes y Briggitte confrontan a Shanik por su lealtad al cuarto "Tierra": "no juegas derecho"

La noche del jueves 1 de agosto Briggitte Bozzo, Gala Montes, Arath de la Torre, Karime y Shanik, los nominados de la segunda semana de "La Casa de los Famosos México", tuvieron una cena que estuvo a nada de salirse de control por la fuerte discusión que protagonizaron.

Resulta que los habitantes del cuarto "Mar" se lanzaron de fuerte manera contra Shanik Berman, una de las participantes que más contenido ha generado en las dos semanas de competencia del reality show de Televisa. Los mensajes generaron bastante controversia entre los fans.

Los nominados tuvieron una reunión. Foto: La Casa de los Famosos México

Integrantes de Mar cuestionan a Shanik

Después de conocer los resultados de la "Gala de Nominación" de "La Casa de los Famosos México" los sentenciados tuvieron una cena que sirvió para que los integrantes del cuarto "Mar" encararan a Shanik, quien ha demostrado estar de lado del cuarto "Tierra".

En este sentido Gala Montes le dijo a la periodista de espectáculos que miente o no comprende cuando las personas hablan con ella. Otro de los que alzó la voz fue Arath de la Torre, quien le dijo que siempre se rinde ante Agustín Fernández, integrante del cuarto "Tierra".

"No juegas derecho", le dijo Gala Montes.

Segundos después Arath de la Torre y Gala Montes le dijeron a Shanik que no está jugado de la manera correcta. Ante esta situación Shanik les confesó que no entendía por qué querían hacer equipo con ella si no existía confianza ni lealtad.

Finalmente Karime tomó la palabra para decirle a sus demás compañeros que deben de unirse para evitar volver a esa situación. Shanik le recordó que desde el primer día les pidió hacer equipo, pero la ignoraron. Los demás nominados le dieron la razón, pero cuestionaron su lealtad.