Antes de Cazzu y Ángela Aguilar, Nodal trató de conquistar a Carolina Ross y hasta un beso le robó: VIDEO

Christian Nodal ha estado en el ojo público desde su polémica relación con Belinda, pero su vida amorosa no se limita a ella. Recientemente, resurgieron rumores sobre sus intentos de conquistar a la talentosa cantante Carolina Ross, quien, a pesar de haber compartido escenario con él en múltiples ocasiones, nunca mostró interés romántico por el sonorense. La química entre ambos fue evidente durante sus presentaciones en vivo, lo que ha dejado a muchos fans preguntándose si realmente hubo algo más entre ellos.

Antes de entablar una relación con Cazzu y más tarde con Ángela Aguilar, Nodal parecía tener como objetivo, conquistar a la bella y talentosa Ross. Según se comenta, el joven cantante buscaba acercarse a ella invitándola a sus conciertos y mostrando gestos cariñosos en público. Sin embargo, a pesar de los indicios de atracción, la intérprete de “Puñetas mentales” no correspondió al sonorense, lo que hizo que este dejara de apoyarla y se alejara completamente de ella.

Christian Nodal sorprendió a Carolina Ross con beso tras su actuación en el Palenque de Metepec, en el Estado de México, durante junio de 2022. En este evento, Ross fue la invitada especial y Nodal aprovechó la ocasión para elogiar su talento, llegando a compararla con ángeles, esto se puede constar en un video que se hizo viral. Este momento icónico sigue siendo recordado por sus seguidores.

El instante en que Nodal besó a Carolina Ross fue registrado por los fanáticos presentes, y aunque han pasado los años, el video continúa circulando en redes sociales. Algunos aseguran que el beso fue en los labios, mientras que otros afirman que fue en la mejilla, pero bastante cerca de su boca. Este episodio se convirtió en un tema de conversación entre los admiradores de ambos artistas.

Después de su actuación en Metepec, Nodal y Ross compartieron más presentaciones, incluyendo un memorable show en el Auditorio Telmex de Guadalajara. En esta ocasión, Nodal invitó a Ross a cantar "Por el resto de tu vida", una canción que había interpretado anteriormente con su ex prometida, Belinda. A pesar de la evidente química en el escenario, Carolina nunca mostró interés romántico por Nodal, quien ahora está felizmente casado con Ángela Aguilar.

Pese a tener una gran relación y conexión en los escenarios, Nodal decidió alejarse por completo de Carolina Ross, incluso la intérprete de “Puñetas mentales” recientemente reveló en una entrevista para Erika González que el sonorense la bloqueó de sus redes sociales, y aunque ella no conoce las razones por las que pudo haber hecho eso, internautas aseguran que podría haber sido por petición de su esposa Ángela.

A pesar de lo mencionado, Carolina Ross dejó claro que no le preocupa averiguar las razones detrás de la situación. Además, comentó que se sentía más tranquila al conservar la buena imagen que tuvo de Nodal cuando lo conoció por primera vez y en las ocasiones que compartieron escenario.

“¿Para qué averigua uno? Yo me quedo con la buena imagen de que me invitó a cantar con él en Las Vegas, me invitó a su Auditorio Nacional, al Auditorio Telmex en Guadalajara… Ha sido un buen amigo. El hecho de que me comparta su escenario no lo hace cualquiera, y yo creo que así está bien. Yo tengo esa imagen de él”, dijo.