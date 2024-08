Ricardo Peralta termina llorando y asegura que Arath de la Torre "fue muy agresivo" con sus palabras porque está "protegido"

Ricardo Peralta se encuentra ante la mirada de todos y no sólo por las cámaras que lo enfocan 24/7 desde hace cuatro semanas en La Casa de los Famosos México, sino también por sus actitudes y comentarios por los que muchos de sus amigos de afuera y de la propia comunidad LGBTQ+ se han deslindado de lo que dice y hace, especialmente anoche cuando en el posicionamiento aseguró que Arath de la Torre lo había ofendido por su sexualidad e identidad de género.

Para muchos lo anterior fue una estrategia muy polémica y le trajo miles de críticas al influencer, ya que en redes aseguran que se quiso "colgar" de la comunidad a la que pertenece, aunque la jugada no le salió nada bien. Esto lo sabe hasta el propio Arath de la Torre, quien tras escuchar las palabras de su contrincante del cuarto Tierra, le respondió negando que discrimine a las personas homosexuales y con una respuesta que se hizo viral: "tú no eres Wendy Guevara".

En redes critican duramente al participante. (Foto: X @la_zubiri)

Por supuesto, la polémica no terminó con lo anterior, sino que se extendió hasta después que se revelara que Mariana Echeverría era la cuarta eliminada de esta segunda temporada, pues el primero en regresar a la casa fue Arath de la Torre, algo que no fue del completo agrado de Peralta y así lo demostró con su rostro de insatisfacción. Y cuando todos regresaron a las habitaciones que dividen a los equipos, el influencer volvió a dar de qué hablar.

Esta vez se puso a llorar con Gomita por el posicionamiento que tuvieron minutos antes, allí se sinceró y dijo que el compañero de Andrea Legarreta fue "muy agresivo" con sus palabras, además que sacó al tema problemas de drogas, algo en lo que negó ser parte y por si fuera poco, revivió los problemas con el alcohol que el famoso tuvo en el pasado. Como era de esperarse, los comentarios en forma de crítica contra Peralta estallaron en redes sociales.

Ricardo Peralta se pone a llorar tras la respuesta de Arath de la Torre y fans aseguran que quiere victimizarse

Las cámaras de La Casa de los Famosos México captaron el momento y en cuestión de minutos se viralizaron en redes sociales, en donde tras ver a Peralta llorando, los fans del reality afirmaron que lo único que intenta es "victimizarse". Cabe destacar que los comentarios del influencer llegaron no sólo para el conductor, sino también para la televisora Televisa, de quien dijo Arath es un "protegido".

Las imágenes de Ricardo Peralta llorando tras el posicionamiento contra Arath de la Torre y la salida de Mariana Echeverría son virales. (Foto: X @jupitercito1)

"Arath no entendió lo que le quería decir y solamente fue una persona mala, se bloqueó su cabeza y sólo escuchó: 'ay, la comunidad está enojada conmigo', y no entendió lo que le quería decir. Solamente fue muy agresivo", comentó a Gomita, quien lo consoló en su llanto.

Después de lo anterior, Ricardo Peralta dijo que el miembro del Team Mar mencionó algo "sobre las adicciones" que lo lastimó, pero lo que despertó el enojo de los fans del reality fue lo que pronunció después: "pienso yo, pues qué no vas a alcohólicos anónimos y anónimos es que no se dice nada". Acto seguido, comenzó a llorar y reiteró que él no "hace drogas" y que le da pena que su madre escuche lo anterior.

Ricardo Peralta asegura que Arath de la Torre está protegido por Televisa

Finalmente, se limpió las lágrimas y comenzó a hablar del resto de sucesos de la noche del domingo, por ejemplo, que se fue Mariana Echeverría y lo que el mismo Arath de la Torre le dijo sobre no ser Wendy Guevara. "Sabía que podía pasar eso porque sé lo protegido que está Arath en la empresa, pero me vale".

En su conversación con Gomita, el influencer aseguró que no tiene miedo de nadie, aunque se siente estresado por el recurso que el conductor de "Hoy" usó al mencionar a la primera ganadora de La Casa de los Famosos México. "Sé a lo que se refiere con ese comentario de 'no eres Wendy', es como si a ti te dijeran no por el tema LGBT, sino por el contenido, eso es lo que él quiso hacer".

Además, agregó que no quiere volverlo a ver ni a hablar con él, pues sabe perfectamente "el tono" en el que Arath de la Torre hizo el comentario sobre su vestimenta, un momento del que Ricardo argumentó que se trató de un agravio en contra de su identidad de género. Pese a que su compañero no entendió su punto, concluyó diciendo que no quiere estarle explicando a lo que se refería.

Tras lo viral del video en redes sociales los fans del reality show externaron su apoyo a Arath de la Torre y criticaron a Ricardo Peralta, además que dejaron comentarios como: "mágicamente dejó el drama al ver que agarró los pañuelos equivocados", "sin llorar, es un juego, para eso le pagan", "si supieran que no hay video donde Arath diga que le incomoda verlo así con su traje de Agapito", "Artah entró siendo de los más odiados y terminó siendo de los más amados por sus actitudes" y "cambió las cosas a su conveniencia".