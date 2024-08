¿Adiós Team Infierno? Apio Quijano enfurece con Wendy Guevara y Nicola Porcella por no responder sus mensajes

Aunque los integrantes del Team Infierno se colocaron como los favoritos en la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” gracias a su amistad, a su salida todo indica que la unión se estaría terminando. Pues además del pleito con Sergio Mayer, esta vez fue Apio Quijano quien estalló contra Wendy Guevara y Nicola Porcella al revelar molesto que ninguno de los dos le ha respondido los mensajes aunque ha sido insistente.

Apio Quijano enfurece con Wendy Guevara y Nicola Porcella

El cantante de Kabah se encuentra de vacaciones en Cancún, lugar en el que también están Wendy Guevara y Nicola Porcella por compromisos de trabajo. Ante esto, fanáticos cuestionaron a Apio Quijano sobre el motivo por el que no se habían reunido y molesto no dudó en revelar que ninguno le había respondido los mensajes desde hace algunos días pese a su insistencia.

Apio Quijano enfurece con Wendy Guevara y Nicola Porcella por no responder sus mensajes. Foto: IG @apioquijano

“Tenía todos mis días planeados, pero dije, obviamente si nos podemos ver, pues los veo. Yo seguí con mis planes y pues no, no puedo andar persiguiendo a nadie, ¿verdad? (…) Subí una foto de historia… Nada, no me dijo nada, no me ha dicho nada, no me ha constatado nada. Yo no sé si algo pasó, si algo dije”, dijo Apio Quijano durante una transmisión en vivo.

Quijano señaló que también felicitó a la integrante de “Las Perdidas” a través de sus historias en Instagram y le mandó un mensaje privado, pero tampoco recibió respuesta por lo que podría existir un distanciamiento entre ellos pese a la gran amistad que decían tener luego de su paso por el polémico reality show.

Apio Quijano se lanza contra Wendy Guevara por no responder sus llamadas. Foto: IG @apioquijano

Wendy Guevara envía mensaje a Apio Quijano

Ante la polémica que se generó en redes sociales por las declaraciones de Apio Quijano, la influencer respondió a a través de sus historias de Instagram con un mensaje dedicado al cantante. Mientras tanto, Nicola Porcella se mantiene alejado de la controversia y no ha revelado más sobre su ausencia con su compañero del Team Infierno.

“Amigo, sabes que te adoro, mi Apio”, escribió Wendy Guevara, aunque no evitó los comentarios de internautas que ya sospechan de un conflicto en el Team Infierno: “Se les subió la fama”, “Dos puntos para Wendy por no contestar”, “Posiblemente ni leyeron, están super ocupados”, “No creo que sea real”, “Si son amigos se lo dice a la cara, no en redes”, “Wendy quiere que la nominemos”, “Esa gente sólo está donde le conviene” y “Amigo, date cuenta”.