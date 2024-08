Wendy Guevara es sorprendida con flores “el patrón” por su cumpleaños, pero sale mal

Wendy Guevara se ganó el corazón del público con su participación en “La Casa de los Famosos México” gracias a su simpatía y autenticidad, por ello, las muestras de afecto por su cumpleaños no se detienen y esta vez fue sorprendida con un ramo de flores “El Patrón”. Aunque no resultó como esperaba, pues estuvo a punto de sufrir un incidente cuando el tiktoker que realiza las famosas entregas la cargó provocando que casi tirara el pastel y el gigante arreglo floral.

Wendy Guevara es sorprendida con flores “el patrón” por su cumpleaños

El pasado 12 de agosto la integrante de “Las Perdidas” cumplió 31 años, aunque la celebración comenzó días antes con una fiesta organizada por Nicola Parcella en un club nocturno de la Ciudad de México. Desde ese momento las muestras de cariño y felicitaciones no se han detenido para la querida influencer, quien fue sorprendida en la calle por un grupo de reporteros que le regalaron un pastel y flores “El Patrón”, influencer conocido por entregar impacientes arreglos con música sin importar el lugar.

Wendy Guevara es sorprendida con flores “el patrón” por su cumpleaños. Foto: Captura de pantalla YT @AlaannMoralees



Aunque no resultó como esperaban, pues el tiktoker levantó a Wendy Guevara y ella estuvo a punto de tirar el pastel sobre los reporteros y algunos fanáticos que estaban en el lugar. Pese a ello, la youtuber mantuvo su sentido del humor y agradeció los regalos que ha recibido. “No me pesa la edad, no me importa la verdad porque de esto se trata esto que es la vida, de cumplir años de mientras más cumplas es mejor, vas avanzando más, más bonito y luego que llegues con tanto trabajo y tantas bendiciones es algo increíble y no me lo pierdo por nada, no me gusta esconder la edad”, dijo sobre su cumpleaños.

“Wendy es un ser humano bien bonito”, “Mil bendiciones, cada día aumenta mi admiración por tu humanidad e inteligencia”, “Que linda persona es”, “Súper Wendy es la mejor”, “Es divertida, ojalá nunca cambie”, “Eres una grandiosa persona, Wendy, y me encantas”, “Sí hicimos a los dos grandes”, “Me encantó”, “Se merece todo lo que tiene, el dinero no la ha cambiado”, “Amé la emoción de Nico al ver la sorpresa” y “Nicola, que hermosos son ambos”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales sobre la sorpresa a la influencer.

Nicola Porcella dedica tiernas palabras a Wendy Guevara

La integrante de “Las Perdidas” formó una gran amistad con Nicola Parcella durante su participación en el reality show donde obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente. Desde entonces se mantienen unidos y han demostrado gran complicidad, por ello, el actor peruano le dedicó tiernas palabras durante la celebración organizada para la youtuber en el programa “Hoy”.

“Eres la hermana que me regaló la vida, te quiero mucho y te mereces todo lo que te está pasando porque eres una gran mujer. Te amo”, dijo el actor peruano que añadió un mensaje en sus redes sociales con el que conmovió a sus seguidores: “Feliz día, cabecita de otro cuerpo. Sabes lo mucho que te quiero y admiro, te mereces lo mejor del mundo por ser esa gran persona que todos amamos. Happy Birthday, patrona Wendy”.