Marlon Colmenarez tiene fuerte discusión con famosa conductora por Wendy Guevara: “Eres un vividor”

Marlon Colmenarez recibió severas críticas por su amistad con Wendy Guevara, pues fue señalado por fanáticos de tratar mal a la influencer y de haberle robado una fuerte suma de dinero. El modelo venezolano fue cuestionado sobre el tema en una reciente entrevista con Elisa Beristain, contra quien estalló al llamarlo “vividor” y asegurar que se habría aprovechado de la fama de quien fuera su gran amiga.

Marlon Colmenarez tiene fuerte discusión con Elisa Beristain por Wendy Guevara

El cantante venezolano fue invitado al programa “Chisme No Like” para hablar sobre su nuevo proyecto musical, pero en medio de la conversación Elisa Beristain no dudó en preguntarle sobre las acusaciones sobre un supuesto robo a Wendy Guevara. La conductora admitió haber hablado mal de Colmenarez por las polémicas que protagonizó con la integrante de “Las Perdidas”, quien admitió haberle dado costosos regalos a su amigo por el gran cariño que le tenía.

Sigue leyendo:

Wendy Guevara es sorprendida con flores “el patrón” por su cumpleaños, pero sale mal

Wendy Guevara y Nicola ya no quieren vivir con Agustín por sus polémicas en La Casa de los Famosos México

Marlon Colmenarez tiene fuerte discusión con Elisa Beristain por Wendy Guevara. Foto: IG @elisaberistain



“La información que hemos dado en este programa es que tú mantenías una relación amorosa, y también te vimos en varios videos manejando el carro de ella, que se fueron de viaje a Acapulco, que la habías supuestamente robado y que cuando estabas con ella salías con otras personas. Me encanta que estés aquí para hablar, ¿le robaste o no le robaste a Wendy?”, dijo Elisa Beristain.

“Me gustaría que habláramos de estos temas porque no me quiero ver hipócrita con mi público que siempre hemos hablado mal de ti y que te tengo y te pregunto y no te hablo de esto que hemos dicho”, dijo la conductora ante la evidente molestia de Marlon Colmenarez, quien la interrumpió en constantes ocasiones negando el robo a Wendy Guevara: “¿Tienes algún problema conmigo? Porque tanto has hablado mal de mí, ¿por rating?”.

¿Wendy Guevara terminó su amistad con Marlon Colmenarez por un robo?

A través de redes sociales se dio a conocer que la amistad entre Marlon Colmenarez y Wendy Guevara habría terminado luego del viaje que hicieron a Cancún, pues la influencer pagó 500 mil pesos por gastos de hospedaje para ambos y le entregó la misma cantidad al modelo como regalo de cumpleaños. Sin embargo, él pasó sólo unos días con ella y el resto con otra mujer logrando molestar a la youtuber.

Ante la insistencia de sus seguidores, la ganadora de “La Casa de los Famosos México”, durante una transmisión en vivo habló sobre su distanciamiento con el cantante y aunque se negó a dar más detalles dejó ver que no habría terminado de la mejor manera: “Mira, no le voy a dar publicidad a nadie, la verdad, a mí me ha costado mucho estar en las redes sociales. Yo ya no le doy réplica a nadie, a menos que sea alguien que me sume y me tenga millones de seguidores y digo: ‘Pues ahí sí me peleo’ y me gusta, pero no me da miedo que digan algo de mí”.