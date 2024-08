Wendy Guevara revela que le negaron la entrada en un antro de Polanco: "viene muy vulgar"

La creadora de contenido aseguró que en el lugar fueron homofóbicos, pues señaló que no querían dejarlas entrar por el simple hecho de ser mujeres trans Instagram @soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara se ha convertido en una de las celebridades más populares no solo del internet, también de la televisión. La guanajuatense se ha ganado el cariño del público con su carisma e irreverencias, sin embargo, a pesar de que es muy famosa en nuestro país eso no fue suficiente para que la dejaran entrar a uno de los antros de mayor prestigio en la Ciudad de México.

La creadora de contenido aseguró que en el lugar fueron homofóbicos, pues señaló que no querían dejarlas entrar por el simple hecho de ser mujeres trans. Y aunque la ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México no quiso revelar de qué lugar se trataba, en redes sociales apuntan a que lo ocurrido sucedió en centro nocturno Ragga ubicado en Antara Polanco.

La influencer reveló que hace unos días fue a un antro muy famosos y exclusivo en la Ciudad de México con su amigo Nicola Porcella, sin embargo, al llegar al establecimiento le dijeron a Guevara y a sus amigas que no podían entrar, especialmente se refirió a una de ellas por llevar vestimenta que los guardias consideraron muy "vulgar".

"Nicola reaccionó bien enojado y dijo '¿no sabes quién es ella?'. son estrictos pero a muerte eh, una cosa exagerada. Pero cuando salió el gerente me dijo ay no discúlpanos, pero yo ya me había peleado con el guardia", contó.