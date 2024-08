Wendy Guevara explota contra La Casa de los Famosos, ¿la corrieron por escandalosa?

Wendy Guevara fue invitada a una de las postgalas que se hacen de la La Casa de Los Famosos, donde reciben a varios invitados, entre ellos, claro los más recientes expulsados del reality show que tiene a todo México pegado en su televisor. Lamentablemente las cosas no terminaron bien.

En algún momento de la transmisión, la actual campeona de LCDLF México dio a conocer que alguien le había dicho que le baja de decibeles a su participación, pues aparentemente ya se estaba pasando de escandalosa, así que lanzó un fuerte reclamo que llegó hasta las redes sociales y comenzó a encender los ánimos de la gente.

Sigue leyendo: Wendy Guevara reacciona a la nominación masiva: “adoro los finales felices”

A través de un video que se subió a las redes sociales y se hizo viral, se puede ver que Wendy Guevara está muy enojada porque supuestamente alguien le pidió que ya no estuviera tan escandalosa durante la noche de la gala, así que no tuvo más remedio que aventar un tremendo reclamo.

"Alguien aquí atrás dijo ahorita que me calmara, que no estuviera de escandalosa. Si quieren me voy de la gala, como corrieron a Apio el otro año. Que casi corrían al que lo corrió", fueron las palabras que a pesar de que tuvieron tono sarcástico y de comedia, calaron profundo en la producción.