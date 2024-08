“Me estoy muriendo en vida”: Así reaccionó Wendy Guevara luego de que Gomita la dejara de seguir en Instagram

Wendy Guevara se ganó el corazón del público en la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" por su simpatía y transparencia con la que dice lo que piensa sin temor a represalias siempre con su peculiar sentido del humor. Tal y como reaccionó luego de que la cuenta de Gomita dejara de seguirla en Instagram, pues al influencer se ha mostrado en contra de la expayacita por la actitud que ha tenido con algunos de sus compañeros en el reality show.

Reacción de Wendy Guevara luego de que Gomita dejara de seguirla en Instagram

Araceli Ordaz se convirtió en blanco de críticas debido a su comportamiento en el reality show y la manera en la que se ha expresado de otros participantes, como Karime Pindter. Actitud por la que Wendy Guevara la calificó de "hipócrita y falsa" reprobando la manera en la que ha intentado relacionarse con otros integrantes entre intrigas y discusiones teniendo como aliado al creador de contenido Ricardo Peralta.

La mamá de Gomita se mostró molesta por las declaraciones de Wendy Guevara, pues consideraba que era amiga de su hija y que la apoyaría incondicionalmente pese a la polémica que ésta ha generado. Ante esto, la mamá de la también youtuber decidió dejar de seguir en Instagram a la integrante de "Las Perdidas", pues es quien estaría a cargo de de las redes sociales de la famosa mientras está en el programa.

Fiel a su estilo, Wendy Guevara reaccionó y a través de su historias en Instagram compartió un video donde externa su opinión: “Me estoy muriendo en vida, me siento bien mal porque la que le maneja las redes a Gomita me dejó de seguir. Qué será de mi vida, ya no voy a comer, ya no voy poder cag** ni nada, ¡ay, no!”.

Wendy Guevara vs la mamá de Gomita en redes sociales

Aunque la ganadora de la primera temporada no ha sido la única que se mostró en contra de la actitud de Gomita, la mamá de la influencer se lanzó contra ella y en redes sociales se dijo "decepcionada" por la manera en la que se expresó de Ordaz ya que la consideraba su amiga. Una vez más la también modelo no se quedó callada y, con el sentido del humor que la caracteriza, decidió responderle.

“Y su hija decepcionó a todo México. ¡Yo lo dije! Yo creo que deben aprender que esto es un juego, este es un juego que vive cada uno de los habitantes, no la familia”, dijo Wendy Guevara durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube mientras respondía a los comentarios de sus seguidores, quienes le hicieron saber la opinión de la mamá de Gomita.