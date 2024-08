"Es triste": Andrea Legarreta está decepcionada de Mariana Echeverría, fueron compañeras en Hoy

La conductora de televisión, Mariana Echeverría sigue dando de qué hablar por su participación en "La Casa de los Famosos México". En esta semana generó controversia al hablar del "programa Hoy" y la relación de los demás conductores con Arath de la Torre.

A pesar de que es invitada recurrente a las transmisiones del matutino, Mariana Echeverría no se guardó nada al asegurar que Arath de la Torre no se lleva bien con sus compañeros, además, aseguró que Andrea no lo soporta. Todo indica que se refería a Andrea Legarreta, la máxima figura del matutino.

Sigue leyendo:

Andrea Legarreta se adelanta al otoño con botas largas y enseña cómo podemos usarlas

Es una de las participantes más polémicas. Foto: Mariana Echeverría

Andrea Legarreta está decepcionada de Mariana Echeverría

Después de las controversiales declaraciones de Mariana Echeverría sobre la relación de los conductores del "programa Hoy", Andrea Legarreta concedió una entrevista en la que reaccionó al respecto. La máxima figura de Televisa aseguró que se está llevando varias decepciones de los participantes de "La Casa de los Famosos México".

En una plática con varios medios de la farándula, transmitida en el canal de YouTube "Mi Chismecito", Andrea Legarreta fue cuestionada sobre las declaraciones de Mariana Echeverría. La presentadora dijo que está decepcionada de aquellos participantes que han sido invitados a estar en el "programa Hoy".

"Yo creo que sí (se cierran las puertas), es triste, me he llevado mis decepciones", dijo la conductora en la plática.

Finalmente Andrea Legarreta dijo que los habitantes del cuarto "Tierra" se llevaran una gran sorpresa cuando salgan de "La Casa de los Famosos México" y descubran todo lo que se ha dicho de ellos en redes sociales. Lamentó las declaraciones que ha dicho con tal de generar polémicas dentro del reality show.

¿Quién es Mariana Echeverría de LCDLF México?

Mariana Echeverría es participante de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" y habita el cuarto "Tierra". La famosa alcanzó gran parte de su popularidad gracias a sus colaboraciones en el reality show "Me Caigo de Risa", además, era invitada frecuente al "programa Hoy".

Antes de entrar al reality show se colocó en boca de todos por su distanciamiento con Faisy, conductor de "Me Caigo de Risa". A pesar de que tenían una buena amistad, actualmente no se llevan bien. Hasta el momento se desconocen los verdadero motivos.