Andrea Legarreta se adelanta al otoño con botas largas y enseña cómo podemos usarlas

Andrea Legarreta se ha convertido en una de las conductoras con más estilo de los matutinos, la presentadora de 53 años ha mostrado que no hay edad para lucir cualquier prenda o calzado que se acople a tu estilo y está vez se vio fabulosa adelantándose a la temporada de otoño con unas increíbles botas largas.

La también actriz deslumbró en "Hoy" esta mañana con un look blanco y negro, pero sin duda algo que destacó en su estilo fueron las botas large o XXL por encima de la rodilla que la hicieron elevar el nivel de su outfit. El otoño está a nada de llegar y si quieres saber cómo combinar este calzado te daremos unas sugerencias para que te saques un 10 al usarlas.

Andrea Legarreta se ha convertido en una de las conductoras con más estilo de los matutinos | Foto: Instagram @andrealegarreta

¿Cómo combinar las botas altas después de los 50 años?

En una serie de fotografías posteadas en su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta lució un short alto con encaje en la parte baja y un bodi escote V. A esta combinación le agregó unas botas de vinipiel largas que le llegan a media pierna. Al look le agregó un vestido blanco de botones.

Definitivamente ha sido uno de los grandes aciertos de la conductora cuando de moda se trata, pues siempre apuesta por looks arriesgados pero que conservan parte de la elegancia que la caracteriza. Así que este outfit sería una buena forma de replicar la manera de destacar botas XXL.

¿Cómo combinar bostas largas en otoño?

Recuerda que la clave para combinar botas XXL es encontrar el equilibrio adecuado entre la longitud de las botas y la longitud de la prenda superior, así como de tu altura, pero no te preocupes, no es nada que no pueda lograrse. Experimenta con diferentes combinaciones.

Con un vestido largo: puede agregar un toque de estilo. Escoge un vestido que llegue hasta los tobillos o un poco más abajo para que las botas puedan lucir bien.

Con jeans ajustados: esta combinación crear un contraste interesante, solo elige unos jeans que sean ajustados pero cómodos y te verás fenomenal.

Con una falda corta: si quieres lucir tus botas a todo esplendor puedes combinarlas con una falda corta. Asegúrate de que la falda no sea demasiado corta para mantener un look elegante. Aunque si quieres un estilo atrevido usa una minifalda con medias del mismo color de tu falda abajo.

Con un abrigo largo: un abrigo largo puede agregar un toque de estilo a tus botas. Elige uno que llegue hasta los tobillos o un poco más abajo.

Con un suéter largo: busca un suéter que llegue hasta los tobillos o por lo menos a las rodillas para que la atención esté centrada abajo.

Con un vestido de manga larga: un vestido de manga larga puede agregar un toque de estilo a tus botas XXL.