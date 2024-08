La paleta de sombras de Avon inspirada en una barra de chocolate que mejor pigmenta y es muy barata

Lucir un maquillaje icónico no es una tarea fácil y seguramente te ha pasado que tienes que experimentar con una larga lista de productos con los cuales puedas asegurar una cobertura perfecta y eso no sólo incluye a la base con la que conseguimos un tono de piel uniforme y libre de imperfecciones; sin embargo, un buen make-up incluye también un buen lápiz labial y sombras de ojos que pigmenten bien y que además nos duren todo el día.

En el caso de las sombras para ojos hay un nuevo producto que ya es viral en redes sociales y que, de acuerdo con las críticas recibidas por las amantes del make-up que ya lo han probado, es la paleta que mejor pigmenta, además que en comparación con otros productos, es muy barata. Se trata de un nuevo diseño disponible en Avon y que seguramente te encantará porque está inspirado en una barra de chocolate y, seamos realistas, quién no ama esta golosina.

También puedes hacerte de un esmalte para uñas en los tonos: Chocolate Blanco, Brownie y Chocolate Oscuro. (Foto: IG @avonmexico)

Esta icónica nueva colección de Avon no sólo incluye las sombras de ojos, sino también labiales con tonalidades de chocolate que seguramente te encantarán, así que no dudes en darles una oportunidad para completar tus looks. Aquí te contamos todos los detalles que debes de saber, pues éstos también te ayudarán a lograr el maquillaje más icónico y perfecto, además podrá experimentar con los seis colores que se incluyen en la paleta.

Pero antes que nada es importante que recuerdes que este producto se vende bajo catálogo, por lo que para poder conseguirlo y sacarle provecho tendrás que buscar a una representante Avon, aunque también lo puedes hacer en línea. Sin más te invitamos a que veas por qué esta opción tiene la mejor calidad en pigmentación, eso con un plus: ¡es extremadamente barata!

Paleta de sombras para ojos "Chocolate" Color Trend de Avon, ¿cuánto cuesta?

La paleta de sombras para ojos inspirada en una barra de chocolate pertenece a la línea de Color Trend de Avon; el precio de este producto en la última campaña de Avon era de 129 pesos ya con descuento, pues su precio original es de 184 pesos, una de las apuestas más económicas que no representará un gasto enorme para que te veas perfecta todo el tiempo. Hasta el momento no se sabe cuánto tiempo durará la oferta, ¡así que aprovecha!, ya que en el sitio web de la marca todavía se mantiene la oferta.

Se trata de una colección de edición limitada, ¡así que no dejes pasar la oportunidad! (Foto: Avon.mx)

Debes de saber que este cosmético cuenta con seis tonos inspirados en los chocolates y que podrás aprovechar al máximo en un maquillaje relajado y natural, pero también en uno más elevado, por ejemplo, el que llevas para una fiesta. De acuerdo con la descripción del producto, las tonalidades de sombras para ojos van desde los neutros, pasando por los metálicos y brillantes, hasta llegar a los relucientes.

Maquillaje de Avon: ¿cuál es el mejor?

Además de esta paleta, hay otros productos de maquillaje considerados como los mejores de la marca, pero si lo que deseas es llevar la fiebre por lo chocolatozo, sin duda tienes que conocer el resto de productos de Color Trend que se lanzaron en esta colección de edición limitada. De hecho, también puedes conseguirlos a mejor precio si los compras en paquete, por ejemplo, al combinar estas sombras de ojos con un labial. Aquí te dejamos las opciones:

Set de sombras + labial chocolate blanco de 261 pesos a 154.99

Set de sombras + labial chocolate oscuro de 261 pesos a 154.99 (Exclusivo online)

Set de cuatro labiales colección chocolate de 300 pesos a 164.99 pesos, donde tendrás los tonos: Chocolate Oscuro, Brownie, Caramelo y Chocolate Blanco

La colección también tiene labiales con los tonos de chocolate. (Foto: Avon.mx)

¿Cómo puedo comprar productos de Avon?

Aunque por muchos años se ha pensado que sólo se pueden comprar productos de este catálogo con una representante Avon, lo cierto es que actualmente esto ya no es cien por ciento necesario, pues también es posible comprar en línea a través del sitio oficial. Para ello sólo tienes que seguir unos sencillos pasos que te permitirán comprar todo lo que desees; no olvides que además de la belleza, también hay productos para el hogar.