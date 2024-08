Fue la actriz más famosa del país durante tres décadas, se retiró por amor y esto es lo más reciente que se sabe de ella

El mundo del espectáculo está lleno de historias de retiros sorpresivos que dejan en completa incertidumbre a los televidentes. Hace unos años una bella actriz fue considerada la más bella y talentosa, sin embargo, de manera repentina puso punto final a su legado como protagonista de telenovelas.

Durante casi tres décadas la actriz protagonizó los melodramas más exitosos de Televisa lo que le valió convertirse en la actriz más famosa del país. A pesar de la gran fama que tenía actualmente se encuentra alejada del ojo público, generando incertidumbre sobre el verdadero motivo de su decisión.

La actriz fue de las favoritas. Foto: Televisa

¿Qué fue de la actriz Adela Noriega?

A principios de los años ochenta los fans de la televisora de San Ángel se llevaron una gran sorpresa con el repentino debut de la actriz, Adela Noriega. La joven tuvo su primera oportunidad en los melodramas en la producción "Principessa" donde dio vida a "Alina".

A partir de ese momento Adela Noriega se fue ganando el cariño y la admiración de todos los televidentes en nuestro país, colaborando en producciones como "Quinceañera", "Dulce desafío", "El privilegio de amar", "Amor real", "El manantial" y "La esposa virgen".

A pesar de la gran fama que tuvo, en 2008 Adela Noriega tuvo su última aparición en las telenovelas de nuestro país cuando interpretó a "Sofía Elizondo" en la producción "Fuego en la sangre". A partir de ese momento ha trascendido demasiado sobre el motivo de su adiós de los melodramas.

¿Qué le pasó a Adela Noriega?

Como te comentamos anteriormente Adela Noriega lleva varios años alejada de la farándula de nuestro país. En su participación en "La Casa de los Famosos México", la periodista de espectáculos Shanik Berman reveló que la actriz está casada con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, incluso la pareja tendría hijos.

Otro punto que tocó la colaboradora del "programa Hoy" fue que Adela Noriega tomó la decisión de retirarse de la farándula ya que no le daban más protagónicos y no aceptó otro tipo de papeles. Hasta el momento la información no se ha sido confirmada, pero es lo más reciente que se sabe de ella.