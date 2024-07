¿Confirma ruptura? Gabriel Soto elimina de Instagram sus fotos con Irina Baeva

El romance de Irina Baeva y Gabriel Soto ha estado en medio de la polémica desde que inició, algo que parece estar lejos de terminar para la pareja que enfrenta una vez más rumores de ruptura. Esta vez fue el actor quien habría incrementado las sospechas al borrar en Instagram gran parte de las fotos que tenía con la actriz rusa, quien se mantiene alejada de los reflectores ante las críticas por su desempeño en “Aventurera”.

Gabriel Soto borra fotos con Irina Baeva en redes sociales

Aunque en el pasado los actores ya habían aclarado los rumores que apuntaban al fin de su relación y se mostraron más enamorados que nunca en redes sociales con tiernas postales y mensajes, la ausencia de éstos fue lo que despertó las primeras sospechas. Ahora es Soto quien borró gran parte de las fotografías que tenía junto a Irina Baeva en su cuenta de Instagram, lo que incrementó las especulaciones de que ya no están juntos y tratarían de evitar un escándalo más al que ya enfrenta la actriz rusa.

Gabriel Soto borró gran parte de sus fotos en redes sociales junto a Irina Baeva. Foto: IG @gabrielsoto

De acuerdo con lo revelado por el periodista de espectáculos Michelle Rubalcaba en su canal de YouTube, la televisora de San Ángel le habría prohibido a Gabriel Soto hablar de su ruptura debido a que “le funciona” más que los actores estén juntos. A las sospechas de los fans se suma la ausencia de Irina Baeva en el hospital al que fue trasladado de emergencia el actor el pasado fin de semana tras presentar vómito, problemas para respirar y presión arterial alta.

Otra de las publicaciones que revelarían un distanciamiento entre los actores es la de Irina Baeva en Instagram con la leyenda “Good Bye” acompañada de la canción “La Princesa” de El Komander, pues sus fans la tomaron como una indirecta. Además, ninguno de los dos ha sido captado entre los asistentes a las obras “Aventurera” y “El precio de la fama” que cada uno protagoniza.

Irina Baeva lanzaría indirecta a Gabriel Soto con canción de El Komander. Foto: IG @gabrielsoto

¿Por qué no se casaron Irina Baeva y Gabriel Soto?

La pareja se comprometió en enero de 2021 y desde entonces han suspendido los planes de boda en más de una ocasión, algo que también despertó dudas sobre su romance. Al respecto, Irina Baeva aclaró que uno de los motivos fue la pandemia por Covid-19 debido a que no podían realizar ningún tipo de celebración.

Sin embargo, los obstáculos no se detuvieron para los actores ya que tuvieron que hacer una pausa en sus planes de llegar al altar debido a que la familia de la actriz no podía viajar a México por el conflicto armando en Rusia. A esto se sumaron los planes de trabajo de ambos y sus ocupadas agendas por las que, incluso, no han pasado muchos tiempo juntos.

“Lo hemos platicado y creo que ahorita estamos los dos en un momento de mucho trabajo, sobre todo ella. Ha luchado tanto y le ha echado tantas ganas durante ya tantos años que ha estado aquí en México, que finalmente le está yendo bastante bien (…) Ahorita creo que no es el momento, pero ella es muy joven todavía”, dijo Gabriel Soto en entrevista para “Siéntese Quien Pueda”.