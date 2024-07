Revelan que en "Venga La Alegría" le aplican la "ley del hielo" a Laura Bozzo: "no es querida"

La llegada de Laura Bozzo al matutino de TV Azteca, "Venga La Alegría", se ha convertido en lo más comentado del espectáculo y es que las criticas que se han hecho en redes sociales dejan ver que el público no está de acuerdo con la decisión de la producción y esto se debe a los múltiples escándalos y polémicas en las que se ha visto involucrada la conductora peruana. Pese a ello, su presencia es el show es una realidad, pero no deja de dar de qué hablar.

Si en sus primeros días la nueva conductora ya protagonizó una pelea con Mauricio Barcelata, ahora Michelle Rubalcava reveló que nadie de la producción del matutino quiere a Laura Bozzo; en una de sus transmisiones en YouTube, aseveró que dentro de los foros le aplican la ley del hielo a la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Desde el anuncio oficial el público ha externado su desacuerdo. (Foto: IG @laurabozzo_of)

Michelle Rubalcava revela que en "Venga La Alegría" le aplican la "Ley del hielo" a Laura Bozzo

Durante su transmisión en vivo de este jueves, Rubalcava aseveró que en "informes" que le han pasado, todo parece indicar que no sólo es el público el que no quiere a la "Señorita Laura", sino que desde adentro de la producción también hay una resistencia a su llegada, tanto que ni siquiera le dirigen la palabra. De acuerdo con lo contado por el exconductor de "De Primera Mano", lo anterior también tendría mucho que ver con la actitud de la peruana.

"Le andan aplicando la ley del hielo a Laura, que no, que al principio sí para quedar bien, pero que no... Y que Laura llega en un plan bien mam*n, que la señora llega así como medio mal mirando, que así llega bien pesada Laura Bozzo al foro", contó.

En sus declaraciones, Michelle reiteró que la nueva miembro de la familia de Venga La Alegría "no es querida por la gente de la producción"; sin embargo, el exconductor también soltó una nueva versión sobre la llegada de Laura Bozzo al matutino. Además dio a conocer que la famosa no está cómoda y que se la pasa quejándose "de todo", por lo que no le cae bien a los demás, "y prefieren no hablarle".

Puedes ver las declaraciones a partir del minuto 43:45

Laura Bozzo habría aceptado participar en Masterchef Celebrity con la condición de llegar a un programa en TV Azteca

Michelle Rubalcava dijo después de hablar lo poco querida que es Laura Bozzo en "Venga La Alegría", que la conductora supuestamente llegó al matutino por una fuerte condición que habría realizado con altos ejecutivos, pues para aceptar participar en "MasterChef Celebrity" condicionó un lugar en alguno de los programas de la televisora.

"Se dice que ella (Laura Bozzo) al negociar su entrada a MasterChef fue algo que dijo. 'Ok, pero terminando el reality métanme a algo de aquí, yo no quiero estar fuera de la televisión' y dijeron 'bueno, pues dónde la metemos'", explicó.

De acuerdo con el exconductor de "De Primera Mano", no le podían dar un programa individual porque en este momento Rocío Sánchez Azuara tiene el top show con el rating más alto, por lo que, "le dieron esa seccioncilla allí en Venga La Alegría", afirmó sin revelar más detalles.