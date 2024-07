Victoria Ruffo habla de la “boda falsa” de Irina Baeva y Gabriel Soto: “debe aguantar vara y fajarse los pantalones”

En un reciente encuentro con la prensa, la reconocida actriz Victoria Ruffo compartió su felicidad por el nacimiento de su nieta, Tessa. Con una sonrisa y entre bromas, comentó que la pequeña se parece mucho a los Derbez, pero expresó su esperanza de que con el tiempo se parezca más a ella. Asimismo, Ruffo dejó abierta la posibilidad de participar en el reality show “De viaje con los Derbez”, aunque dejó en claro que solo lo haría si pudiera ser la protagonista.

Durante esta misma entrevista, Ruffo fue cuestionada sobre un tema que ha generado bastante polémica en el mundo del espectáculo: la supuesta boda falsa entre Irina Baeva y Gabriel Soto. Esta controversia ha capturado la atención de los medios, especialmente porque hace años, Ruffo acusó públicamente a Eugenio Derbez de haber montado una boda falsa con ella. Con esta experiencia en mente, la prensa buscaba su opinión sobre el caso actual.

Irina asegura que sí se casó con Gabriel.

Foto: IG @irinabaeva

Sigue leyendo:

Andrea Legarreta comparte conmovedora publicación a un año de la muerte de su madre: “A veces, costaba hasta respirar”

Prisca Awiti: así reaccionó Vanessa Zambotti cuando la judoca mexicana pasó a la final | VIDEO

Victoria Ruffo reacciona ante presunta boda falsa de Irina Baeva y Gabriel Soto

Victoria Ruffo no se anduvo con rodeos y expresó con firmeza su postura. “Los hombres deben aguantar vara y fajarse bien los pantalones… es que no sé realmente qué pasó, pero para mí es mujer y hay que apoyar a las mujeres”, declaró la actriz. Sus palabras reflejan su convicción de que, independientemente de la situación, es crucial respaldar a las mujeres.

Y es que, Irina Baeva ha sido enfática en más de una ocasión sobre la autenticidad de su boda con Gabriel Soto. La actriz rusa ha descrito el evento como un momento significativo y simbólico en su vida. “El 27 de marzo del 2024 nosotros nos casamos. Hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual, la hicimos en Semana Santa en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel ahí. Nosotros tomamos esta decisión, nos casamos de esta forma. Fue algo importante, fue algo simbólico, fue algo muy íntimo con la gente más cercana”, afirmó Baeva.

La opinión de Victoria Ruffo agrega más de complejidad a esta historia. Su experiencia personal con un montaje de boda en el pasado la convierte en una voz autorizada en este tipo de situaciones, y es que la protagonista de decenas de telenovelas hace un llamado a Soto para enfrentar las situaciones con honestidad y responsabilidad.

Gabriel Soto asegura que no fue una boda

No obstante, las declaraciones de Gabriel Soto contrastan fuertemente con las de Baeva. El actor ha negado que haya habido una boda real, y ha aclarado que lo que hicieron fue simplemente tomarse unas fotos vestidos de novios. “Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda. Fueron nada más, unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no fue una boda”, mencionó Soto.

Este contraste entre las versiones de Baeva y Soto ha generado una ola de especulaciones y rumores. La situación se ha convertido en un foco de atención mediática, con opiniones divididas entre los seguidores de ambos actores. Mientras algunos creen en la versión de Baeva y consideran que la ceremonia tuvo un valor espiritual y personal significativo, otros apoyan a Soto y ven el evento como un simple montaje para la cámara.