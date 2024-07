La vez que Cristian Castro se pasó de sincero y reveló la parte que más le gusta besar de una mujer | VIDEO

Cristian Castro es uno de los cantantes más queridos en México, pues su espectacular voz a enamorado a millones; sin embargo, su vida privada y llena de polémicas lo ha mantenido en la mira por décadas; ahora, sus fans recordaron una vieja entrevista en el programa "Hoy", donde el cantante "se pasó de sincero", pues habría revelado cuál es la parte que más le gusta de una mujer, pero no dudó en hablar de lo íntimo.

Hace siete años, cuando Natalia Téllez formaba parte del elenco del programa "Hoy", Cristian Castro se convirtió en uno de los invitados estrella del matutino y durante una dinámica de preguntas y respuestas, los conductores hicieron que el cantante revelara sus secretos más oscuros y privados, entre ellos el cómo vive su intimidad. Lo que pocos se esperaban era que en realidad sí diría la verdad hasta el punto de ponerlos en aprietos con rostros visiblemente incómodos.

Mientras respondía que "Sé mi aire" es la canción que pone en aquellos momentos a solas con otra persona, las bromas siguieron entre todos los presentes e incluso el cantante cuestionó a Andrea Legarreta si ella y Erik Rubín la habían escuchado en esos momentos de intimidad. Las preguntas siguieron hasta que la mamá de Mía y Nina cuestionó cuál es la parte que él más disfrutaba de besar de una mujer y la respuesta sorprendió.

"Ay, muchísimo. La verdad yo tengo una especialidad que ya me he venido preparando bastante desde muy chico, ahora analizando, he tenido las ganas de chupar papaya", reveló.