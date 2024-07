Yuri no quiere volver a trabajar con Cristian Castro, niega que sean amigos

A pesar de que Yuri y Cristian Castro compartieron tarima durante cuatro meses con la gira “Unidos en el Escenario Tour”, la cantante jarocha confesó que no tiene ni la más mínima intención de volver a colaborar con el “Gallito feliz”. En entrevista con diversos medios como Venga la Alegría, la intérprete de “La maldita primavera” reveló que no pudo estrechar lazos con el hijo de Verónica Castro y no piensa volver a trabajar con él, en gran parte por su personalidad.

“A lo mejor en dos o tres meses él quisiera retomar, y no, ya no, ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido. Sí hubo momentos de tensión, no de conflicto, ojo, no de conflicto, tensión. Él no es una persona que tenga muchos amigos, y la gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él”, explicó la cantante.

Yuri explica que no hay amistad con Cristian Castro

No quiere volver a compartir escenario con él. Foto: Agencia México

Sobre las diferencias que tuvo con Castro en dicho proyecto, la artista de 60 años contó:

“Entonces le dije ‘vamos a chacotear, y dedicarnos más a lo que la gente va a vernos que es a cantar’. Yo soy muy disciplinada, me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas, y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos los artistas les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas, entonces les dije ‘a ver, aguántenme tantito, déjenme respirar, ya con Cristian ahorita déjenme… soltar un poquito’”.

En este sentido, Yuri aseguró que, pese a que Lupita D’Alessio parece tener un carácter difícil, le resultó más fácil compartir proyecto con ella que con el intérprete de “Azul”. “Aunque Lupita es temperamental y todo, pero la pasamos bien, nos llevamos bien, porque Lupita sí compartía, ‘mana, vámonos a comer’, y nos íbamos de vez en cuando a comer, a Lupita le gusta más compartir”, subrayó.

Finalmente, la veracruzana recalcó que su relación con Cristian Castro, de 49 años, es estrictamente profesional y no de amistad. “Es que no somos amigos, si tu me dices amigos, Mijares, Pandora, Cristian y yo somos compañeros de trabajo, el amigo es ‘vente, vámonos a tomar una copita, vámonos a comer, ¿cómo estás?’, y no, Cristian y yo no somos amigos”, concluyó.