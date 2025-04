SAT: la razón por la que pueden anular la devolución del saldo a favor

Si al presentar tu Declaración Anual 2025 te has encontrado con que el monto de la devolución aparece en ceros, pese a tener saldo a favor, no estás solo. Esta situación ha sido reportada por muchos contribuyentes, y de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la razón más común detrás de este inconveniente tiene que ver con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en especial aquellos relacionados con el pago de nómina.

De acuerdo con lo explicado por el SAT, los CFDI son utilizados para validar los ingresos, deducciones y retenciones de los contribuyentes. Estos comprobantes deben estar correctamente timbrados, es decir, deben contar con un folio fiscal válido y haber sido aprobados por un proveedor autorizado de certificación para que así sean válidos y la dependencia pueda regresar el saldo a favor.

Cuando un CFDI no ha sido timbrado de manera adecuada, carece de validez fiscal. Esto significa que el SAT no lo puede reconocer durante el proceso de declaración, por lo tanto, los datos que debería reflejar (como retenciones de ISR o deducciones personales) no se consideran válidos al momento de calcular el saldo a favor.

¿Por qué el SAT puede anular el saldo a favor?

Las inconsistencias en la timbración de los CFDI se presentan comúnmente en los recibos de nómina. Estos documentos son responsabilidad del empleador, quien debe emitirlos siguiendo los lineamientos establecidos en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Si el patrón no cumple con esta obligación de manera correcta, los comprobantes que entrega a sus empleados no tienen validez para efectos fiscales, afectando directamente el cálculo de la declaración anual del trabajador.

Cuando uno o varios CFDI de nómina no están correctamente timbrados, el SAT no puede reconocer las retenciones de impuestos que supuestamente se realizaron durante el año. Como consecuencia, el sistema no identifica un saldo a favor del contribuyente, y este aparece como "devolución en ceros".

¿Qué puedes hacer si tu devolución aparece en ceros?

Si ya presentaste tu declaración y te diste cuenta de que el resultado fue una devolución en ceros, no todo está perdido. Hay algunos pasos que puedes seguir para corregir esta situación:

Revisa tus CFDI de nómina Contacta a tu empleador en caso de notar algún error con tus CFDI de nómina. Solicita la corrección cuanto antes.

Finalmente es necesario presentar una declaración complementaria luego de que los CFDI estén en orden, esta vez incluyendo los comprobantes corregidos. Así, el sistema podrá reconocer los datos correctos y, si corresponde, emitir la devolución que no fue posible la primera vez.