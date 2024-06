¿Exceso de filtros? Angélica Rivera y Cristian Castro desatan polémica con su FOTO viral

Cristian Castro no pudo evitar la emoción de compartir el reencuentro con Angélica Rivera y Fernanda Castro. Esta cena familiar se enmarcó con una foto que compartió el cantante en sus redes sociales. Después de volverse viral, la postal comenzó a generar una serie de polémicas a su alrededor. Una de las más sonadas tiene que ver con lo perfecto que se ven todos los que aparecen en la publicación en Instagram.

El 'Gallito feliz' y la ex Primera Dama aparecen muy contentos, pero como si tuvieran 10 o 20 años menos. Esto hizo que algunos internautas dijeran que estaban abusando de los filtros. Muchos otros dicen que es un tema de la luz y que se han cuidado mucho para poder verse así de jóvenes sin importar el paso de los años.

Sigue leyendo:

El día que Cristian Castro se desahogó con Paco Stanley por ser 'nepo baby': VIDEO

Aniversario luctuoso de Michael Jackson: así llegó a la boda de Thalía: VIDEO

Cristian y Angélica son criticados por usar tantos filtros en redes sociales (IG: cristiancastro)

¿Abusaron de los filtros?

Cristian Castro, de 49 años, y Angélica Rivera, de 54 años, aparecen sin una sola arruga y con un cutis prácticamente perfecto. En medio de los primos aparece Fernanda, quien a sus 25 años no tiene emotivos para no lucir perfecta. Esta situación es la que ha hecho que los internautas aseguren que se usaron muchos filtros para que la 'Gaviota' y el 'Gallito feliz' parezcan casi de la misma edad que Fernanda.

De acuerdo con algunos fans de la familia Castro, la ex Primera Dama tiene un nuevo tinte que hace que la cara le brille más y con eso el lograr verse más joven. Se debe recordar que Angélica es una mujer que siempre ha tenido una buena rutina de cuidados del cutis. Lo que es una realidad es que en dicha foto se logra ver como si tuviera 30 años.

Castro se muestra sin una arruga a los 49 años (IG: cristiancastro)

Reactivan rumores de cirugías

Se tiene que recordar que Sofía Castro y Angélica Rivera fueron criticadas a finales del 2023 e inicios del 2024 por, supuestamente, haber gastado mucho dinero en cirugías. Los rumores surgieron previo a la boda de la hija de la 'Gaviota', quien aseguró que no se hizo ningún tipo de retoque previo a contraer matrimonio.

Ahora, vuelven los rumores para dejar claro que Angélica no podía verse tan perfecta a los 54 años. Por más tratamientos naturales o con productos que use, no se puede tener el rostro tan perfecto a su edad sin pasar por el cirujano plástico. Ahora queda esperar a que la actriz confirme los trucos de belleza que lleva para verse como de 30 a sus 54 años.