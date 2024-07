Jair Sánchez, amigo de Ricardo Peralta, se burla de Gomita: “¿en cuánto vendiste el anillo?”

Este viernes, el creador de contenido, Jair Sánchez, se convirtió en uno de los protagonistas inesperados de la pregala y postgala de La Casa de los Famosos México. Conocido por su cercanía con Ricardo Peralta, Sánchez no solo dejó una impresión positiva en el público, sino que también encendió las redes con un comentario que ha reavivado una vieja polémica. Su participación en los programas especiales demostró su habilidad para captar la atención, y su sentido del humor le ganó el aplauso tanto de los conductores como de los televidentes.

Durante su intervención, Sánchez no escatimó en opiniones sobre los participantes del reality show. Si bien sus comentarios sobre algunos concursantes fueron motivo de risa, fue su comentario sobre Gomita la que capturó la mayor parte del interés. En una dinámica con Cecilia Galliano y Mauricio Garza, Sánchez aprovechó la oportunidad para lanzar una broma que reavivó el recuerdo de un escándalo de hace años. Su pregunta sobre el supuesto anillo robado a Galliano provocó carcajadas y dejó claro que la controversia aún sigue viva.

Jair, Ricardo y Dani son grandes amigos.

IG @jairsanchezz

El controversial comentario de Jair Sánchez

En uno de los momentos más recordados de la pregala, Sánchez fue interrogado por Cecilia Galliano y Mauricio Garza sobre a quién le haría una pregunta si tuviera la oportunidad. Después de pensarlo brevemente, el creador de contenido eligió a Gomita, lanzando un comentario lleno de sarcasmo.

"Gomita, ¿en cuánto vendiste el anillo de Ceci?", fue la pregunta que Sánchez hizo, causando risas y una reacción notable de Galliano.

Jair hizo un fuerte comentario sobre una polémica de hace 10 años.

Foto: VIX

La conductora argentina, al escuchar el comentario, se mostró entre risas y una ligera incomodidad. Este comentario de Sánchez no es el primero en revivir la controversia. Recientemente, Mark Tacher, exprometido de Galliano, también abordó el tema en un programa de televisión nacional.

Según Tacher, el anillo de compromiso que había dado a Galliano desapareció durante una dinámica en el set del programa “Sabadazo”. Tacher alegó que el anillo fue visto volando y que, en medio del caos, un hombre disfrazado de payaso, identificado como Lapizito, habría recogido el anillo del suelo. Esta versión fue respaldada por Tacher, quien aseguró haber visto el incidente claramente.

La versión de Lapizito sobre el anillo

Lapizito, cuyo nombre real es Alfredo Ordaz, ha ofrecido su propia versión de los eventos. Según su relato, se agachó durante la dinámica para no interrumpir la grabación, y cuando se dio cuenta de la búsqueda del anillo, no entendía de qué se trataba hasta que se anunció su desaparición. En declaraciones posteriores, Lapizito aseguró que no tenía conocimiento del anillo y que fue injustamente señalado por ser el más joven del grupo en ese momento. Su testimonio destaca la falta de pruebas concretas y el hecho de que fue sometido a una revisión exhaustiva sin encontrar el anillo en su posesión.