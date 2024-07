Cecilia Galliano se le va con todo a Adrián Marcelo por su nominación en "La Casa de los Famosos México"

Este miércoles 24 de julio, la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” llevó a cabo su primera gala de nominaciones. Los 15 habitantes de la casa pasaron por el confesionario y otorgaron puntos para nominar a sus compañeros, quienes quedaron en riesgo de abandonar la competencia el próximo domingo 28 de julio, durante la primera gala de eliminación. La tensión y las estrategias comenzaron a tomar forma en esta etapa inicial del reality show.

Paola Durante, Mario Bezares, Agustín Fernández, Briggite Bozzo y Shanik Berman fueron anunciados como los primeros cinco nominados de la temporada. Sabine Moussier, la líder de la semana, tendrá la difícil tarea de salvar a uno de ellos el viernes, evitando que esté en riesgo de eliminación. Sin embargo, las nominaciones de Adrián Marcelo generaron una polémica considerable, especialmente debido a sus comentarios sobre Briggitte Bozzo, a quien nominó por ser extranjera y, según él, haberle quitado el trabajo a un mexicano.

Cecilia Galliano, visiblemente afectada por las declaraciones de Adrián Marcelo en su momento de nominar a sus compañeros, no tardó en expresar su desacuerdo. La también actriz argentina, que ha vivido en México durante 25 años, defendió a Briggitte Bozzo y a todos los extranjeros que, como ella, han elegido este país como su hogar.

“Marie Claire es venezolana, yo soy argentina a mucha honra, nacida ahí. He elegido este país para vivir, vivo hace 25 años en este país, el cual respeto, quiero, mi hijo es mexicano, ha nacido aquí, y no considero que le he venido a robar el trabajo a alguien… No conozco a Adrián Marcelo, no conozco su humor ni su personalidad, conozco un poco su trabajo del cual reservo mi opinión”, afirmó Galliano.

Marie Claire Harp, quien fue la primera eliminada de la temporada pasada de “La Casa de los Famosos México”, también compartió su opinión sobre las polémicas nominaciones de Adrián Marcelo. La venezolana expresó su dolor por las palabras del creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León, México.

“Fue un dardo en el corazón porque yo admiro mucho el trabajo de Adrián Marcelo y me encanta esa personalidad que ha tenido dentro de la casa… ojalá mi país se arregle y pueda recibir a tanta gente como México nos ha recibido a todos nosotros con los brazos abiertos, yo amo mucho este país y no es la misma percepción que tienen todos los mexicanos, sin embargo, lo respeto mucho y por algo habrá dicho estas palabras tan dolorosas”, declaró Harp.

Por su parte, el comediante y conductor “El Borrego” Nava salió en defensa de Cecilia Galliano, Marie Claire Harp y todos los extranjeros que viven y trabajan en México. Nava subrayó que nadie le quita nada a nadie y aconsejó a Adrián Marcelo que tenga cuidado al cruzar la delgada línea entre la comedia y el daño a otras personas. Sus palabras resonaron con muchos espectadores que consideran que el respeto y la inclusión deben prevalecer en el programa.

¿Qué dijo Adrián Marcelo en su nominación?

Adrián Marcelo, durante su turno en el confesionario, justificó su nominación a Briggitte Bozzo de manera que muchos consideraron inapropiada y xenófoba. “Le doy dos puntos a Paola Durante porque un encierro está bien, pero dos ya no tanto, ¿se río alguien ahí? Y le doy un punto a Briggitte porque al ser extranjera le está robando un puesto de trabajo a un mexicano”, expresó Marcelo, generando una ola de críticas dentro y fuera de la casa.