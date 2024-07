Mark Tacher acusa al hermano de “Gomita” de robar el anillo de compromiso de Cecilia Galliano: “yo lo vi”

En 2014, un incidente en el programa “Sabadazo” puso en el ojo del huracán a los hermanos Ordaz, quienes son conocidos como “Gomita y Lapizito”. Durante una emisión, el anillo de compromiso de Cecilia Galiano, quien en ese momento tenía una relación con el actor Mark Tacher, desapareció misteriosamente. Años más tarde, este suceso sigue generando controversia, especialmente después de que el actor acusara públicamente al payasito de haber robado el anillo.

La versión de Tacher, ha vuelto a poner el tema en el ojo del huracán a 10 años de que sucediera el presunto robo. Según el actor, durante el programa, vio cómo Lapizito, tomó el anillo del suelo después de que este “saliera volando”. Asegura que el anillo nunca fue devuelto, y reafirma que presenció el momento exacto en que Lapizito lo recogió del piso.

Mark Tacher asegura que vio a “Lapizito” robar el anillo

Este lunes 22 de julio Mark Tacher, conductor del programa Sale el Sol, compartió durante esta misma emisión su versión de los hechos ocurridos en 2014. Explicó que durante el programa, el anillo de compromiso que había dado a Cecilia Galiano salió volando durante una dinámica en el set. “El segundo anillo que di se lo robaron a la susodicha”, comentó Tacher.

En un momento de la plática, la conductora Joanna Vega-Biestro interrumpió a Tacher diciendo: “De Gomita no vas a estar hablando”. Tacher aclaró que se refería a su hermano, Lapizito, y continuó: “No, yo lo vi. Salió volando y de repente pasó un tipo corriendo vestido de payaso y agarró el anillo del piso. Yo lo vi perfectamente”. Finalmente, el actor concluyó que Lapizito nunca devolvió el anillo.

¿Lapizito robó el anillo a Cecilia Galliano?

Lapizito, cuyo verdadero nombre es Alfredo Ordaz, ha contado su versión en varias ocasiones. Según Lapizito, durante el incidente, se agachó para no estorbar en la cámara, ya que el productor les pedía que no pasaran por delante de ella. Lapizito relató que, al percatarse de que todos buscaban algo, no sabía de qué se trataba hasta que se anunció la desaparición del anillo.

“Nadie salió del foro y después la culpa fue para uno. Nos revisaron en los camerinos, pero ni vi el anillo; yo estaba bien chavito. Al otro día me estaba cuestionando mi familia si yo me lo había robado, pero son gajes del oficio”, explicó Lapizito. Afirmó que en ningún momento vio el anillo y que simplemente fue señalado por ser la persona más joven y vulnerable en ese momento.